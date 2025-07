L'esordio stagionale del Lugano è finito in pareggio.

Swisstxt

Nell'andata del secondo turno preliminare di Europa League i bianconeri non sono andati oltre allo 0-0 contro il Cluj. A Thun la squadra di Croci-Torti ha messo in campo attitudine, personalità e concentrazione, dominando il possesso palla ma senza riuscire a capitalizzare la grande mole di gioco espressa. Anzi i ticinesi hanno pure rischiato grosso all'11' quando Muhar ha spedito un rigore sul palo. Alioski e compagni dovranno andare tra 7 giorni in Romania a conquistare il pass per il terzo turno.