Quattro vittorie in dieci giorni, ma nessun margine per rilassarsi. Nell’andata del terzo turno preliminare di Conference League, il Lugano ha il dovere di sfruttare il fattore campo e partire per le Isole Faroe con la qualificazione già indirizzata. Calcio d'inizio alle 20:30.

Perché questa partita è importante?

Quattro partite, quattro vittorie in dieci giorni. Un ruolino di marcia che dovrebbe esaltare il Lugano e, almeno in teoria, rendere meno drammatico un eventuale risultato diverso dal successo nella quinta gara stagionale.

Ma contro il Runavik i bianconeri non possono permetterselo: devono ancora vincere.

Disputare in casa l’andata del doppio confronto rappresenta certamente un vantaggio, ma aumenta anche la pressione.

L’obiettivo è mettere una seria ipoteca sulla qualificazione già nei primi 90 minuti, evitando di affrontare la lunga trasferta alle Isole Faroe con l’obbligo di imporsi o, peggio ancora, di dover ribaltare il risultato.

Nel fine settimana, sul campo del Grasshopper, la formazione di Mattia Croci-Torti ha reagito con decisione dopo un primo tempo abulico, rimontando lo svantaggio iniziale e imponendosi infine con un netto 4-1.

L'inversione di rotta mostrata al Letzigrund è sintomo di una squadra mentalmente sintonizzata, capace di scuotersi nonostante l'approccio sbagliato.

Che cosa hanno detto i protagonisti?

Fedelissimo del Crus, Uran Bislimi ha iniziato la stagione disputando tre partite complete e gran parte del ritorno contro il Dukagjini - per un totale di 341 minuti in campo - ma non considera il calendario ravvicinato un problema.

«Mi sento bene. Siamo ancora all’inizio della stagione e abbiamo disputato soltanto quattro partite. È normale avvertire fatica a questo livello, ma non può diventare un alibi», ha spiegato il numero 25, accanto al suo allenatore nella conferenza stampa pre-partita.

Ha poi sottolineato anche i progressi della squadra: «Ora ci sentiamo meglio, abbiamo dimostrato di avere le qualità per vincere quattro partite consecutive. Vogliamo proseguire come abbiamo cominciato».

Il centrocampista classe '99 si è preso anche le lodi di Croci-Torti, che ne ha elogiato la leadership, la gestione del gruppo e l’attaccamento alla maglia, aggiungendo che una sua eventuale cessione rappresenterebbe una perdita importante.

Bislimi, però, evita le voci di mercato: «Non mi interessa tutto quello che viene scritto o detto in giro. Le uniche cose che dipendono da me sono quelle che succedono in allenamento e in partita».

Che avversario aspetta il Lugano?

La formazione allenata dall’islandese Sigurður Ragnar Eyjólfsson si presenta al terzo turno preliminare dopo un percorso più lungo e movimentato rispetto a quello dei bianconeri.

Nel primo turno ha eliminato i maltesi dell’Ħamrun Spartans: 1-1 all’andata e vittoria per 2-1 a Malta, grazie alla rete decisiva segnata nel recupero. Nel turno successivo, contro gli sloveni del Koper, il Runavik ha ribaltato lo 0-2 casalingo imponendosi per 3-1 in Slovenia dopo i tempi supplementari, prima di prevalere 4-3 ai rigori.

Sul piano tattico non adotta un modulo fisso. Punta soprattutto su compattezza, aggressività nei duelli e ripartenze verticali, oltre a essere abile nei calci da fermo.

Non sembra una squadra costruita per controllare a lungo il possesso: preferisce chiudere gli spazi centrali, lottare sulle seconde palle e sfruttare rapidamente le corsie esterne.

Il Lugano, insomma, partirà con un evidente vantaggio tecnico, ma dovrà imporre il suo gioco ed evitare che la sfida assuma i contorni preferiti dagli isolani.

Gli avversari dei bianconeri, peraltro, sono semi-professionisti e affiancano al calcio un’altra attività lavorativa.

Nella rosa figura anche Klaemint Olsen, miglior marcatore di sempre del club con 285 gol in 433 presenze. È inoltre il secondo miglior realizzatore nella storia della Nazionale delle Isole Faroe e, con 10 reti, il migliore tra i giocatori ancora in attività.

Sul piano storico, i faroensi hanno conquistato il loro unico titolo nazionale nel 2007 e tre Coppe delle Faroe. Nel 2025 hanno invece chiuso il campionato al terzo posto.

Di cosa si è parlato questa settimana?

Da lunedì, il Lugano conosce il suo destino qualora dovesse riuscire a superare anche questo Q3 di Conference League.

L’ultimo ostacolo verso la league phase sarebbe la perdente del duello tra gli israeliani del Maccabi Tel Aviv, 80esimi nel ranking UEFA, e i bulgari del CSKA Sofia, 318esimi.

Si tratterebbe di un avversario di livello superiore rispetto al Dukagjini e al Runavik, ma non fuori portata per la squadra di Croci-Torti. Una prospettiva certamente incoraggiante.

Qual è il dato da conoscere?

Il Lugano ha perso soltanto una delle ultime nove partite europee disputate in casa: il bilancio è di quattro vittorie, quattro pareggi e una sconfitta.

L’unico ko è stato il pesante 0-5 incassato contro l’NK Celje nelle qualificazioni di Conference League della scorsa stagione.

Il dato assume ancora più valore se confrontato con il periodo antecedente: nelle precedenti sette gare europee casalinghe, il Lugano aveva raccolto sei sconfitte e un solo pareggio.

Chi partirà titolare?

In conferenza stampa, il Crus non si è sbottonato sull'11 che scenderà in campo per la sfida odierna, ma ha fatto intendere che Bislimi e Behrens partiranno dall'inizio. Con loro dovrebbero esserci anche Steffen - sostituito al 45' contro il GC - e gli imprescindibili Grgic e Papadopoulos.

Sarà assente invece Alioski, infortunatosi al flessore nella gara dello scorso fine settimana.

La possibile formazione: Von Ballmoos; Bichsel, Mai, Papadopoulos; Zanotti, Grgic, Bislimi, Cimignani; Steffen, Dos Santos; Behrens.