  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Super League Il Lugano non va oltre il pari con il fanalino di coda Winterthur

Swisstxt

7.2.2026 - 20:06

Winterhour – Lugano 1-1

Winterhour – Lugano 1-1

Super League | 23ème journée | Saison 25/26

07.02.2026

La rincorsa del Lugano ha subito la seconda frenata in una settimana. Dopo il pari a Zurigo con il GC, i bianconeri sono stati fermati sull'1-1 anche a Winterthur dal fanalino di coda di Super League.

SwissTXT

07.02.2026, 20:06

07.02.2026, 21:55

Per come si erano messe le cose, il punto ottenuto è tutto sommato positivo.

Con Papadopoulos di nuovo in campo, gli uomini di Croci-Torti hanno tenuto in mano il gioco pur creando poco.

Dopo una fiscale espulsione per doppio giallo a Bislimi al 56' le cose si sono complicate, visto anche il gol locale di Hunziker al 60' (errore di Mai). Per strappare l'1-1 c'è voluto un rigore trasformato da Grigic all'80'.

I più letti

Pirmin Zurbriggen ha cercato di consolare il padre di Odermatt al traguardo della Streif
Odermatt: «È uno schifo. Il quarto posto alle Olimpiadi è il peggiore che ci sia»
Franjo von Allmen: «Ho già restituito la medaglia, altrimenti l'avrei persa»
Gli automobilisti stranieri «beccati» col radar spingono al limite il sistema giudiziario
Ora è possibile consultare le e-mail di Jeffrey Epstein... ed è agghiacciante

Video

GC – YB 1:1

GC – YB 1:1

Super League | 23° turno | stagione 25/26

07.02.2026

Michela Figini: «Non credo che la carriera di Lara Gut-Behrami sia finita»

Michela Figini: «Non credo che la carriera di Lara Gut-Behrami sia finita»

06.02.2026

Aarau – Wil 2:2

Aarau – Wil 2:2

Challenge League | 21° turno | stagione 25/26

07.02.2026

GC – YB 1:1

GC – YB 1:1

Michela Figini: «Non credo che la carriera di Lara Gut-Behrami sia finita»

Michela Figini: «Non credo che la carriera di Lara Gut-Behrami sia finita»

Aarau – Wil 2:2

Aarau – Wil 2:2

Più video

Altre notizie

Seria A. Il Napoli vittorioso nel finale contro il Genoa

Seria AIl Napoli vittorioso nel finale contro il Genoa

Calcio. Okafor torna a segnare in Permier League

CalcioOkafor torna a segnare in Permier League

Calcio. ACB acciuffato in pieno recupero, finisce 1-1 contro lo Stade Nyonnais

CalcioACB acciuffato in pieno recupero, finisce 1-1 contro lo Stade Nyonnais