La rincorsa del Lugano ha subito la seconda frenata in una settimana. Dopo il pari a Zurigo con il GC, i bianconeri sono stati fermati sull'1-1 anche a Winterthur dal fanalino di coda di Super League.
Per come si erano messe le cose, il punto ottenuto è tutto sommato positivo.
Con Papadopoulos di nuovo in campo, gli uomini di Croci-Torti hanno tenuto in mano il gioco pur creando poco.
Dopo una fiscale espulsione per doppio giallo a Bislimi al 56' le cose si sono complicate, visto anche il gol locale di Hunziker al 60' (errore di Mai). Per strappare l'1-1 c'è voluto un rigore trasformato da Grigic all'80'.