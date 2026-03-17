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Super League Il Lugano pareggia contro il San Gallo

Swisstxt

17.3.2026 - 21:20

San Gallo – Lugano 1:1

San Gallo – Lugano 1:1

Super League | 30° turno | stagione 25/26

17.03.2026

Il Lugano non è riuscito a interrompere la serie senza vittorie, ma almeno ha evitato il ko con il San Gallo nel recupero della 30a giornata.

SwissTXT

17.03.2026, 21:20

17.03.2026, 21:25

I bianconeri hanno acciuffato l'1-1 al 92' in 10 e restano così a -5 dai biancoverdi.

In campo con l'11 annunciato nel weekend, la squadra di Mattia Croci-Torti ha giocato un primo tempo troppo passivo, subendo il vantaggio di Witzig al 15'.

Rimasti in 10 per un doppio giallo a Dos Santos e rianimati dai cambi, i ticinesi si sono gettati in avanti nell'ultima mezz'ora pareggiando con merito grazie al cross di Steffen letto male da Ati-Zigi.

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