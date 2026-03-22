Chiamato a rispondere al successo di qualche ora prima del Basilea, il Lugano non è riuscito a prendersi i tre punti utili per difendere il terzo posto in classifica, scivolando al quarto.
Al Wankdorf con l'YB è finita 1-1. Subito costretti a rincorrere la rete al 5' di Sanches, che ha fatto secco l'ex Von Ballmoos dopo una discesa sulla destra di Virginius.
I bianconeri hanno risposto al 65' della ripresa con il 23o rigore consecutivo trasformato dall'infallibile Grgic.
Nel finale a provarci con più insistenza sono stati i bernesi, senza tuttavia procurarsi grandi opportunità.