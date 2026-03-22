  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Super League Il Lugano pareggia con l'YB e scivola al quarto posto

Swisstxt

22.3.2026 - 18:35

YB – Lugano 1:1

YB – Lugano 1:1

Super League | 31° turno | stagione 25/26

22.03.2026

Chiamato a rispondere al successo di qualche ora prima del Basilea, il Lugano non è riuscito a prendersi i tre punti utili per difendere il terzo posto in classifica, scivolando al quarto.

,

SwissTXT, Igor Sertori

22.03.2026, 18:35

22.03.2026, 18:44

Al Wankdorf con l'YB è finita 1-1. Subito costretti a rincorrere la rete al 5' di Sanches, che ha fatto secco l'ex Von Ballmoos dopo una discesa sulla destra di Virginius.

I bianconeri hanno risposto al 65' della ripresa con il 23o rigore consecutivo trasformato dall'infallibile Grgic.

Nel finale a provarci con più insistenza sono stati i bernesi, senza tuttavia procurarsi grandi opportunità.

I più letti

I Moretti avrebbero ricevuto 1,5 milioni da Stato e assicurazioni. Ecco cosa emerge dall'indagine
La figlia illegittima del principe Alberto di Monaco pubblica il suo primo singolo
Scoperta una grossa operazione di riciclaggio tra Napoli e Roveredo

Video correlati

Lucerna – Lausanne-Sport 4:0

Lucerna – Lausanne-Sport 4:0

Super League | 31° turno | stagione 25/26

22.03.2026

YB – Lugano 1:1

YB – Lugano 1:1

Super League | 31° turno | stagione 25/26

22.03.2026

Wil – Carouge 1:3

Wil – Carouge 1:3

Challenge League | 27° turno | stagione 25/26

22.03.2026

Lucerna – Lausanne-Sport 4:0

Lucerna – Lausanne-Sport 4:0

YB – Lugano 1:1

YB – Lugano 1:1

Wil – Carouge 1:3

Wil – Carouge 1:3

Più video

Altre notizie

CalcioInter fermata dalla Fiorentina

Inghilterra. Il Man City batte l'Arsenal e mette le mani sulla Coppa di Lega

InghilterraIl Man City batte l'Arsenal e mette le mani sulla Coppa di Lega

Super League. Il Basilea stende il Winterthur

Super LeagueIl Basilea stende il Winterthur