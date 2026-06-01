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Calcio Il Lugano pubblica il programma della nuova stagione

Swisstxt

1.6.2026 - 17:31

Novità
Novità
Keystone

Il Lugano ha pubblicato sui propri canali social il programma della ripresa delle attività in vista della nuova stagione.

SwissTXT

01.06.2026, 17:31

01.06.2026, 17:34

I bianconeri, che si riuniranno il 16 giugno, hanno programmato tre amichevoli e un ritiro in Germania.

Il primo test si svolgerà il 27 giugno a Giubiasco contro lo Xamax, a cui farà seguito quello col Rapperswil il 4 luglio a Losone.

Dopo una settimana in Germania (5-11 luglio) ci sarà il match contro il neopromosso Vaduz, a Balerna il 17 luglio.

La stagione prenderà poi ufficialmente il via il 23 luglio nell’andata del Q2 di Conference League.

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