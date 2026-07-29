Calcio
Il Lugano passa senza problemi il turno in Conference League
Kevin Behrens ha segnato tre volte in Kosovo
Keystone
Il Lugano si qualifica senza problemi al terzo turno di qualificazione della Conference League. Dopo la vittoria in casa della scorsa settimana contro il Dukagjini, vincitore della Coppa del Kosovo, i ticinesi vincono anche in trasferta.
A Lugano, il Dukagjini aveva approfittato della scarsa efficacia della squadra svizzera, cavandosela con un risicato 0-1. Sei giorni dopo, la squadra di Mattia Croci-Torti ha chiuso la partita nel giro di poco più di otto minuti.
Kevin Behrens e Daniel Dos Santos hanno portato rapidamente il risultato sul 2-0. Dopo l’1-2 dei kosovari, altri due gol di Behrens e un autogol hanno portato, al 58° minuto, al netto 5-1 finale.
Nel penultimo turno di qualificazione, il 6 e il 13 agosto il Lugano affronterà la vincente della sfida tra i Runavik di Fähring e gli sloveni di Koper. La partita di andata è stata vinta da Koper per 2-0; la partita di ritorno si disputerà giovedì.