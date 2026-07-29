A Lugano, il Dukagjini aveva approfittato della scarsa efficacia della squadra svizzera, cavandosela con un risicato 0-1. Sei giorni dopo, la squadra di Mattia Croci-Torti ha chiuso la partita nel giro di poco più di otto minuti.

Kevin Behrens e Daniel Dos Santos hanno portato rapidamente il risultato sul 2-0. Dopo l’1-2 dei kosovari, altri due gol di Behrens e un autogol hanno portato, al 58° minuto, al netto 5-1 finale.

Nel penultimo turno di qualificazione, il 6 e il 13 agosto il Lugano affronterà la vincente della sfida tra i Runavik di Fähring e gli sloveni di Koper. La partita di andata è stata vinta da Koper per 2-0; la partita di ritorno si disputerà giovedì.