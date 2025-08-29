  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Calcio Emergenza in difesa per il Lugano, che perde Kelvin a lungo

Swisstxt

29.8.2025 - 14:47

Damian Kelvin
Damian Kelvin
KEY

A pochi giorni dalla partenza di Hajdari all'Hoffenheim, il Lugano si trova in emergenza in difesa. E questo alla vigilia dell’importante sfida del Wankdorf contro lo Young Boys.

SwissTXT

29.08.2025, 14:47

29.08.2025, 14:54

Kelvin si è infatti infortunato contro lo Celje e, stando alle prime valutazioni, dovrebbe saltare tutto il 2025.

Papadopoulos si è invece allenato a parte in settimana, in quanto acciaccato, ma Croci-Torti conta di recuperarlo per la sfida di domenica.

Proprio per arginare l’emorragia in difesa, il Lugano starebbe valutando un nuovo innesto. Si tratterebbe del 19enne danese del Verona Tobias Slotsager.

I più letti

Il nuovo fidanzato sorprende Michelle Hunziker con un gesto romantico
In Svizzera gli inquilini avranno una piacevole sorpresa già a settembre?
Questo divieto dell'UE colpisce duramente i saloni per le unghie svizzeri
La principessa Charlène sostiene l'insegnamento del nuoto ai bambini... per una triste ragione
Un uomo muore risucchiato dall'elica della sua barca, davanti agli occhi del figlio

Video 

Copenaghen – Basilea 2:0

Copenaghen – Basilea 2:0

UEFA Champions League | Playoff andata | Saison 25/26

27.08.2025

Benfica – Fenerbahce 1:0

Benfica – Fenerbahce 1:0

UEFA Champions League | Playoff andata | Saison 25/26

27.08.2025

Bruges – Rangers 6:0

Bruges – Rangers 6:0

UEFA Champions League | Playoff andata | Saison 25/26

27.08.2025

Copenaghen – Basilea 2:0

Copenaghen – Basilea 2:0

Benfica – Fenerbahce 1:0

Benfica – Fenerbahce 1:0

Bruges – Rangers 6:0

Bruges – Rangers 6:0

Più video

Altre notizie

Europa e Conference League. Le urne hanno deciso gli avversari di YB e Basilea. Al Losanna tocca la Fiorentina

Europa e Conference LeagueLe urne hanno deciso gli avversari di YB e Basilea. Al Losanna tocca la Fiorentina

Nessuna restituzione di soldi. La FIFA perde la causa milionaria contro Blatter e Kattner

Nessuna restituzione di soldiLa FIFA perde la causa milionaria contro Blatter e Kattner

Dal Fenerbahce. Manca ancora l’accesso alla fase campionato della Champions, Mourinho esonerato

Dal FenerbahceManca ancora l’accesso alla fase campionato della Champions, Mourinho esonerato