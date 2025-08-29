Damian Kelvin KEY

A pochi giorni dalla partenza di Hajdari all'Hoffenheim, il Lugano si trova in emergenza in difesa. E questo alla vigilia dell’importante sfida del Wankdorf contro lo Young Boys.

SwissTXT Swisstxt

Kelvin si è infatti infortunato contro lo Celje e, stando alle prime valutazioni, dovrebbe saltare tutto il 2025.

Papadopoulos si è invece allenato a parte in settimana, in quanto acciaccato, ma Croci-Torti conta di recuperarlo per la sfida di domenica.

Proprio per arginare l’emorragia in difesa, il Lugano starebbe valutando un nuovo innesto. Si tratterebbe del 19enne danese del Verona Tobias Slotsager.