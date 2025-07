Alioski Ti-Press

Il Lugano affronterà il Levski Sofia o il Braga al terzo turno preliminare di Europa League in caso di successo nella doppia sfida contro il Cluj, che vedrà i bianconeri in campo giovedì a Thun e tra dieci giorni in Romania.

Swisstxt

Se la squadra di Croci-Torti non dovesse superare il primo ostacolo, in Conference League ritroverebbe la perdente tra Celje, che lo aveva eliminato agli ottavi di finale della scorsa edizione del torneo, e Larnaca.

Per il Servette in UCL ci sarebbero Rangers o Panathinaikos, mentre in caso di ko se la vedrebbe con Sheriff o Utrecht in UEL.