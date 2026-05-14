Il Lugano ha rimontato per pareggiare 2-2 con il Sion nel penultimo turno di Super League. Il risultato è una buona notizia per i ticinesi, che rimangono al terzo posto.

Sion – Lugano 2:2 Super League | 37° turno | stagione 25/26 14.05.2026

Keystone-SDA ATS

Nell'ultima partita della stagione al Tourbillon, il Sion pensava di aver ribaltato la partita nel secondo tempo prima di subire il pareggio con Antonios Papadopoulos al 90° minuto.

Le reti di Ylyas Chouaref (55°) e Baltazar (63°) hanno risposto all'apertura di Georgios Koutsias al 31° minuto. L'attaccante bianconero ha superato il portiere Anthony Raccioppi, che aveva mantenuto un bilancio pulito nelle precedenti cinque partite.

La squadra di Didier Tholot si reca al Wankdorf domenica (16.30) in cerca di una vittoria, per conquistare il terzo posto, sperando che il Lugano faccia un passo falso contro il Basilea .

A sole due lunghezze dal Sion, la squadra di Mattia Croci-Torti (64 punti) dovrà vincere per assicurarsi di rimanere terzo nella graduatoria.

Il Thun ne prende 8 dallo YB

Con poco in palio in classifica, le altre partite del giovedì dell'Ascensione nel Championship Group non sono state prive di colpi di scena.

In vantaggio per 2-1 dopo 13 minuti, gli uomini di Mauro Lustrinelli hanno finito per perdere... 8-3 in casa ad opera dello Young Boys. Mattatore della partita per i gialloneri Essende, autore di una tripletta.

Nelle ultime sette uscite, i campioni svizzeri hanno perso sei volte.

A Basilea, il San Gallo ha vinto 3-1 per assicurarsi il secondo posto nella graduatoria finale.