16.02.2025

Il Lugano è di nuovo solo in vetta alla Super League.

Swisstxt

Vittoriosi sabato contro il Lucerna, i bianconeri vantano un punto di margine sul Basilea, fermato sull'1-1 dal Losanna.

In vantaggio già al 3' grazie a Kevin Carlos, i renani sono stati raggiunti al 67' dall'autorete di Hitz. Un pareggio meritato per i vodesi, a cui nel 1o tempo erano state annullate due reti, per fuorigioco e per fallo di mano.

Due gol in 4' hanno permesso al Servette di ribaltare il GC, sconfitto 2-1, e raggiungere il Lucerna al 3o posto, mentre Marchesano al 90' ha regalato il successo all'Yverdon sul S.Gallo.