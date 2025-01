Winterthur – Lugano 2:3 Credit Suisse Super League // 20° turno // stagione 24/25 25.01.2025

Nonostante un inizio problematico e un doppio svantaggio, il Lugano ha compiuto una straordinaria rimonta vincendo 3-2 contro il Winterthur, con un gol decisivo al 93esimo.

Swisstxt

Dopo un primo tempo difficile, in cui il Lugano si è trovato in doppio svantaggio e ha mostrato una prestazione scialba e irriconoscibile, i ragazzi di Croci-Torti hanno saputo ribaltare il risultato nella seconda metà della partita, assicurandosi una vittoria in rimonta per 3-2 contro il Winterthur, grazie a un gol decisivo di Koutsias al 93esimo e a una doppietta di Cimignani.

La trasformazione dei ticinesi nel secondo tempo è stata notevole, con un cambiamento radicale che ha visto la squadra passare da un gioco molle e distratto a una prestazione energica e decisa, sovrastando un avversario che non ha saputo tenere il passo.

Questa vittoria non solo mantiene il Lugano in vetta alla classifica, ma sottolinea anche la resilienza e il carattere della squadra, che, nonostante l'assenza di giocatori chiave come Steffen e un avvio problematico, dimostra di avere le capacità di reagire e di migliorare il proprio approccio alle partite per mantenere la posizione di leader.