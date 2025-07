Partita utile mettere minuti nelle gambe Ti-Press

Il Lugano ha centrato la sua seconda vittoria in amichevole, arrivata per 4-2 in rimonta contro il Paradiso sul campo di Cadro.

Il club di Promotion League si è portato sul 2-0 con De Jesus e Schelotto (rigore) nei primi 18’, obbligando i bianconeri a reagire.

Vladi e Sbai hanno pareggiato i conti prima della pausa, mentre Doumbia e Bottani hanno garantito il successo.