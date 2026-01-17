Lucerna – Lugano 2:5 Super League | 20° turno | stagione 25/26 17.01.2026

Quasi un mese di pausa non ha scalfito le certezze del Lugano, che è ripartito alla grande in SL sbancando per 5-2 Lucerna grazie alla tripletta di Bislimi e alla doppietta di Behrens.

Il 2026 del Lugano si apre con il piede sull’acceleratore. A Lucerna finisce 5-2 per i bianconeri, che hanno saputo rispondere immediatamente all’unica sbavatura della serata.

Sì, perché la partita si era messa in salita per colpa di un clamoroso regalo di Amir Saipi. Un errore che avrebbe potuto far tremare le gambe. Invece no. Il Lugano non si è disunito, ma ha alzato il ritmo e in cinque minuti ha ribaltato il risultato.

A salire in cattedra è stato Uran Bislimi, con due potenti conclusioni di destro. In mezzo, la firma di Kevin Behrens.

La squadra di Frick non si è più rialzata, nemmeno con i cambi dopo la pausa sono bastati. Anzi, nel secondo tempo sono arrivati altri due sigilli bianconeri, ancora una volta portanti la firma di Bislimi e Behrens.

Solo nel finale, a giochi ormai fatti, i ticinesi hanno allentato la presa, concedendo il secondo gol ai padroni di casa con Freimann.

Una vittoria pesante, non solo per la classifica – la vetta resta a quattro punti in attesa del Thun – ma soprattutto per il messaggio lanciato alle rivali.