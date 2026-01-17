  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ecco gli highlights Il Lugano riparte alla grande, ben 5 i gol rifilati al Lucerna

Swisstxt

17.1.2026 - 19:56

Lucerna – Lugano 2:5

Lucerna – Lugano 2:5

Super League | 20° turno | stagione 25/26

17.01.2026

Quasi un mese di pausa non ha scalfito le certezze del Lugano, che è ripartito alla grande in SL sbancando per 5-2 Lucerna grazie alla tripletta di Bislimi e alla doppietta di Behrens.

Antonio Fontana

17.01.2026, 19:56

17.01.2026, 20:45

Il 2026 del Lugano si apre con il piede sull’acceleratore. A Lucerna finisce 5-2 per i bianconeri, che hanno saputo rispondere immediatamente all’unica sbavatura della serata.

Sì, perché la partita si era messa in salita per colpa di un clamoroso regalo di Amir Saipi. Un errore che avrebbe potuto far tremare le gambe. Invece no. Il Lugano non si è disunito, ma ha alzato il ritmo e in cinque minuti ha ribaltato il risultato. 

A salire in cattedra è stato Uran Bislimi, con due potenti conclusioni di destro. In mezzo, la firma di Kevin Behrens.

La squadra di Frick non si è più rialzata, nemmeno con i cambi dopo la pausa sono bastati. Anzi, nel secondo tempo sono arrivati altri due sigilli bianconeri, ancora una volta portanti la firma di Bislimi e Behrens.

Solo nel finale, a giochi ormai fatti, i ticinesi hanno allentato la presa, concedendo il secondo gol ai padroni di casa con Freimann. 

Una vittoria pesante, non solo per la classifica – la vetta resta a quattro punti in attesa del Thun – ma soprattutto per il messaggio lanciato alle rivali.

I più letti

Odermatt: «È un po' folle lanciarsi contro un muro a 110 km/h»
Il sindaco: «Tutte le strutture ispezionate a Wengen presentavano difetti»
Loredana Lecciso: «Con Al Bano storia complicata, sui ritocchini han esagerato»
Odermatt onora Franzoni: «Ho visto la sua manche con l'1 e ho detto subito che avrebbe vinto»
Inquilino viene sfrattato «per uso personale» e nell'appartamento ora ci vive «Bob Dylan»

Video

Odermatt: «È un po' folle lanciarsi contro un muro a 110 km/h»

Odermatt: «È un po' folle lanciarsi contro un muro a 110 km/h»

Il vincitore della discesa del Lauberhorn è ancora una volta Marco Odermatt. Nell’intervista )in tedesco), lo sciatore svizzero spiega perché ha scelto di nuovo di sciare al limite, anche se – ammette – è «un po’ folle».

17.01.2026

Lucerna – Lugano 2:5

Lucerna – Lugano 2:5

Super League | 20° turno | stagione 25/26

17.01.2026

Real Madrid – Levante 2-0

Real Madrid – Levante 2-0

LALIGA | 20ème journée | Saison 25/26

17.01.2026

Odermatt: «È un po' folle lanciarsi contro un muro a 110 km/h»

Odermatt: «È un po' folle lanciarsi contro un muro a 110 km/h»

Lucerna – Lugano 2:5

Lucerna – Lugano 2:5

Real Madrid – Levante 2-0

Real Madrid – Levante 2-0

Più video

Altre notizie

Premier League. Il derby di Manchester va allo United

Premier LeagueIl derby di Manchester va allo United

Lutto nel calcio. È morto Rocco Commisso, il patron della Fiorentina

Lutto nel calcioÈ morto Rocco Commisso, il patron della Fiorentina

Calcio. Doumbia rescinde con il Lugano, Koutsias fuori dai convocati dopo la lite con Behrens

CalcioDoumbia rescinde con il Lugano, Koutsias fuori dai convocati dopo la lite con Behrens