In attesa di conoscere cosa dirà l'urna
Ti-Press
Anche se è testa di serie nel sorteggio in programma oggi, lunedì, alle 14, il Lugano rischia comunque di trovarsi di fronte il Getafe nel playoff di Conference League qualora dovesse superare il Runavik.
Gli spagnoli hanno chiuso al settimo posto l’ultima Liga ed entrano in lizza solo a questo stadio della terza competizione europea.
La possibile avversaria di Croci-Torti e dei suoi uomini potrebbe però anche uscire da una delle seguenti sfide: Maccabi Tel Aviv (ISR)-CSKA Sofia (BUL), Twente (NED)-DAC (SVK) e Beitar Gerusalemme (ISR)-Austria Vienna (AUT).