Il Lugano reagisce e ritrova il successo contro il Basilea

L'esultanza di Papadopoulos Ti-Press

Il Lugano ha ritrovato il successo e lo ha fatto battendo nientemeno che il Basilea campione.

Swisstxt

I bianconeri pur soffrendo nel finale, hanno offerto una prestazione maiuscola imponendosi a Cornaredo per 3-1.

«Sono solo contento per i miei ragazzi e per i tifosi del Lugano»: così Mattia Croci-Torti, visibilmente sollevato dopo il bel successo scacciacrisi ottenuto contro il Basilea.

«Sono felice per tutti – ha continuato il mister bianconero – Tutti sono stati vicini al Lugano, ho sentito sempre solo sostegno. Spero che con questa vittoria tutti abbiano capito che abbiamo ancora tanto da dare».

E infine ha aggiunto: «La squadra ha dimostrato carattere e voglia di vincere dal primo secondo, ma le fatiche europee si sentono. Però negli ultimi 20' ho visto questa unione anche nella stanchezza».