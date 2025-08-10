  1. Clienti privati
Super League Il Lugano reagisce e ritrova il successo contro il Basilea

Swisstxt

10.8.2025 - 18:31

L'esultanza di Papadopoulos
L'esultanza di Papadopoulos
Ti-Press

Il Lugano ha ritrovato il successo e lo ha fatto battendo nientemeno che il Basilea campione.

10.08.2025, 18:31

10.08.2025, 20:17

I bianconeri pur soffrendo nel finale, hanno offerto una prestazione maiuscola imponendosi a Cornaredo per 3-1.

«Sono solo contento per i miei ragazzi e per i tifosi del Lugano»: così Mattia Croci-Torti, visibilmente sollevato dopo il bel successo scacciacrisi ottenuto contro il Basilea.

«Sono felice per tutti – ha continuato il mister bianconero – Tutti sono stati vicini al Lugano, ho sentito sempre solo sostegno. Spero che con questa vittoria tutti abbiano capito che abbiamo ancora tanto da dare».

E infine ha aggiunto: «La squadra ha dimostrato carattere e voglia di vincere dal primo secondo, ma le fatiche europee si sentono. Però negli ultimi 20' ho visto questa unione anche nella stanchezza».

Video 

Lugano – Basilea 3:1

Super League | 3° turno | stagione 25/26

10.08.2025

Lausanne-Sport – Zurigo 1:2

Super League | 3° turno | stagione 25/26

10.08.2025

Servette – GC 1:1

Super League | 3° turno | stagione 25/26

10.08.2025

