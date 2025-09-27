  1. Clienti privati
Super League Il Lugano ritrova il successo battendo 2 a 1 il Grasshopper

Swisstxt

27.9.2025 - 19:59

Super League | 7° turno | stagione 25/26

27.09.2025

Il Lugano ha trovato il suo secondo successo stagionale in Super League battendo il Grasshopper a Cornaredo per 2-1, con Behrens protagonista.

27.09.2025, 19:59

27.09.2025, 21:04

Dopo un primo tempo privo di reti e di emozioni, la sfida si è animata nella ripresa quando Paloschi ha fermato fallosamente il tedesco in area, rimediando l'espulsione per doppia ammonizione e il rigore trasformato al 56' da Grgic (20 su 20 dagli 11 minuti per lui).

Nonostante l'uomo in meno il GC è riuscito a pareggiare con Asp al 70', ma 7' dopo Behrens ha firmato il gol decisivo regalando la vittoria a Croci-Torti alla sua 200a panchina.

Intervista esclusiva. Croci-Torti analizza il momento no del suo Lugano: «Mancano i risultati e non è un caso...»

Intervista esclusivaCroci-Torti analizza il momento no del suo Lugano: «Mancano i risultati e non è un caso...»

