Lugano – GC 2:1 Super League | 7° turno | stagione 25/26 27.09.2025

Il Lugano ha trovato il suo secondo successo stagionale in Super League battendo il Grasshopper a Cornaredo per 2-1, con Behrens protagonista.

SwissTXT Swisstxt

Dopo un primo tempo privo di reti e di emozioni, la sfida si è animata nella ripresa quando Paloschi ha fermato fallosamente il tedesco in area, rimediando l'espulsione per doppia ammonizione e il rigore trasformato al 56' da Grgic (20 su 20 dagli 11 minuti per lui).

Nonostante l'uomo in meno il GC è riuscito a pareggiare con Asp al 70', ma 7' dopo Behrens ha firmato il gol decisivo regalando la vittoria a Croci-Torti alla sua 200a panchina.