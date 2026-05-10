Il Lugano sbaglia un rigore al 98° e viene sconfitto dal San Gallo. Secondo posto addio?

Il San Gallo ha rafforzato la sua posizione al secondo posto in Super League, superando il Lugano. La squadra ticinese conduceva per 1-0, ma alla fine ha perso per 2-1 domenica in un Cornaredo inzuppato.
Il vivace scontro nel gruppo di campionato si è interrotto nel secondo tempo, quando i bianconeri hanno aperto le marcature dopo una sublime azione di squadra conclusa da Hadj Mahmoud (53°).
Il San Gallo ha risposto al 69° minuto con un'azione altrettanto straordinaria di Lukas Görtler. Il capitano dei bianco-verdi si vede respingere il tiro da David von Ballmoos, ma Mihailo Stevanovic lo segue bene e lo spinge a casa.
I Brodeurs sono costretti a decidere pochi minuti dopo, quando Görtler trasforma un rigore (74°).
Anche al Lugano è stato assegnato un rigore nei tempi supplementari, ma Lawrence Ati Zigi è stato imperioso nel parare il tiro di Ezgjan Alioski (90' +8').
Con questa vittoria, la squadra di Enrico Maassen si porta a tre punti dal Ticino al secondo posto.
Si sono inoltre assicurati il podio e la qualificazione alla prossima Conference League, che potrebbe trasformarsi in un biglietto per l'Europa League in caso di vittoria nella finale di Coppa Svizzera (Stade Lausanne-Ouchy il 24 maggio).