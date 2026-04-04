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Super League Il Lugano sconfigge il Thun grazie alla rete di Dos Santos

Swisstxt

4.4.2026 - 20:09

Lugano – Thun 1:0

Lugano – Thun 1:0

Super League | 32° turno | stagione 25/26

04.04.2026

Il Lugano è tornato alla vittoria dopo un mese esatto sconfiggendo per 1-0 il Thun grazie alla bella rete dell’ex Dos Santos.

SwissTXT

04.04.2026, 20:09

04.04.2026, 21:08

I bianconeri hanno così ottenuto tre punti preziosi nella lotta per un posto che vale l'Europa. Il primo tempo ha regalato poche emozioni, con Steffen e Cimignani che sono andati vicini al gol.

A portare avanti i bianconeri ci ha allora pensato Dos Santos, il cui bel tiro a giro al 59' si è insaccato all'incrocio dei pali.

La pressione della formazione di Lustrinelli nel finale non ha poi portato al pareggio anche grazie all'ordinata difesa dei sottocenerini.

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