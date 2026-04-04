Lugano – Thun 1:0 Super League | 32° turno | stagione 25/26 04.04.2026

Il Lugano è tornato alla vittoria dopo un mese esatto sconfiggendo per 1-0 il Thun grazie alla bella rete dell’ex Dos Santos.

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I bianconeri hanno così ottenuto tre punti preziosi nella lotta per un posto che vale l'Europa. Il primo tempo ha regalato poche emozioni, con Steffen e Cimignani che sono andati vicini al gol.

A portare avanti i bianconeri ci ha allora pensato Dos Santos, il cui bel tiro a giro al 59' si è insaccato all'incrocio dei pali.

La pressione della formazione di Lustrinelli nel finale non ha poi portato al pareggio anche grazie all'ordinata difesa dei sottocenerini.