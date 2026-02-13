Di ritorno dalla trasferta in Kosovo, i bianconeri fanno tappa a Zurigo, dove domenica alle 16.30 affronteranno il Grasshopper. Gli impegni ravvicinati cominceranno a pesare sulle gambe, ma il Lugano arriva alla sfida con il morale alto e davanti avrà un avversario alla sua portata.

Perché questa partita è importante?

L’avvio di stagione del Lugano è stato impeccabile: tre vittorie su tre, otto gol segnati e appena due subiti nel giro di una settimana.

Gli avversari erano alla portata, certo, ma quanto fatto finora era tutt’altro che scontato. E non c’è tempo per gongolare. Almeno fino alla partita di Coppa contro il Vedeggio, in programma il 16 agosto e nella quale è lecito attendersi un ampio turnover, l’agenda non concede pause.

Domenica il Grasshopper, giovedì il Runavík, poi lo Zurigo e, quattro giorni più tardi, ancora il Runavík.

Si comincia dalle Cavallette, un avversario contro cui il Lugano non ama particolarmente giocare, soprattutto al Letzigrund. Nelle ultime quattro stagioni, infatti, i bianconeri hanno disputato sette partite a Zurigo, tornando a casa con una sola vittoria, nell’aprile 2024.

Steffen e compagni sono però chiamati a sfruttare il favore del calendario che, pur in un periodo congestionato, ha riservato loro tre avversari abbordabili nelle prime tre giornate di campionato.

Che cosa hanno detto i protagonisti?

Al termine della gara contro il Dukagjini, Mattia Croci-Torti si è presentato curiosamente ai microfoni della RSI indossando la maglia da gioco di Dos Santos.

Il motivo? Un omaggio ai tifosi.

«Devo solo ringraziarli per quello che hanno fatto anche oggi, so l'Odissea che hanno passato per venire qui», ha affermato il Crus.

In effetti, la trasferta a Pristina di mercoledì pomeriggio non era certo delle più agevoli.

«Sono felice che in questi anni si è creato un bel legame fra i tifosi e la mia squadra, oggi ho voluto omaggiarli dando loro la mia maglietta».

Prima di presentarsi in televisione, Croci-Torti ha quindi dovuto chiedere la casacca a Dos Santos. «Non volevo venire all'intervista a petto nudo per non fare troppa paura ai telespettatori», ha scherzato, chiudendo il siparietto.

Che avversario aspetta il Lugano?

Dopo un’estate di profondi cambiamenti a livello societario, segnata dal passaggio di proprietà e dall’addio del direttore sportivo Alain Sutter, il Grasshopper sta attraversando una fase di transizione.

L’allenatore Peter Zeidler, arrivato nel finale della scorsa stagione dopo la separazione dal Losanna, è convinto di poter trasmettere alla squadra i propri principi di gioco. Il mercato, però, finora non lo ha aiutato.

L’unico nuovo acquisto è il portiere Marvin Hübel, al quale si aggiungono Nikolas Muci e un altro paio di giocatori rientrati dai rispettivi prestiti.

Ha invece lasciato la Svizzera il giocatore più importante della scorsa stagione: Jonathan Asp Jensen, ceduto dal Bayern Monaco al Deportivo La Coruña.

Allo stato attuale, insomma, la rosa sembra destinare nuovamente il Grasshopper alla lotta per non retrocedere.

La prima giornata ha però regalato una sorpresa a tinte ticinesi: Samuele Bengondo. Figlio di Patrick, ex attaccante anche del Bellinzona, lo scorso fine settimana ha segnato la sua prima rete in Super League.

Un momento indimenticabile per il giovane, rimasto a lungo fermo nei mesi scorsi a causa di un infortunio. E chissà che il gol all’esordio non possa dargli lo slancio necessario per conquistare sempre più minuti.

Che cosa ha fatto discutere questa settimana?

Il protagonista della settimana in casa Lugano è stato senza dubbio Kevin Behrens, autore di una tripletta nel 5-1 rifilato al Dukagjini.

Soprattutto dopo la negativa prestazione offerta nella gara d’andata contro i kosovari, il suo rendimento aveva destato qualche preoccupazione. Anche perché, tuttora, il Lugano non dispone di una riserva naturale nel suo ruolo.

Croci-Torti è invece tornato dalla trasferta balcanica con segnali incoraggianti. Certo, il coefficiente di difficoltà delle reti segnate dal tedesco non era elevatissimo e i difensori avversari non hanno fatto molto per opporsi. Ma, per un attaccante, segnare aiuta a segnare.

Anche perché contro il Vaduz la partita è stata decisa dai due difensori centrali, Mai e Papadopoulos: una soluzione che difficilmente potrà ripetersi ogni settimana.

Qual è il dato da conoscere?

Il Lugano è andato a segno in tutte le ultime 12 partite di Super League. Soltanto tra luglio e novembre 2020 era riuscito a costruire una serie più lunga, trovando la rete in 16 incontri consecutivi.

L’ultimo match concluso senza segnare risale, guarda caso, al 1° marzo: proprio l’ultimo confronto con il Grasshopper, vinto dalle Cavallette per 1 a 0.

Chi partirà titolare?

Come già visto nelle prime partite della stagione, Croci-Torti sta gestendo le rotazioni con estrema attenzione.

Alioski dovrebbe ritrovare una maglia da titolare dopo essere rimasto in panchina per tutti i 90 minuti contro il Dukagjini. Ci si attende inoltre di rivedere in campo Delcroix, almeno per qualche minuto.

Von Ballmoos; Papadopoulos, Mai, Bichsel; Cimignani, Bislimi, Grgic, Alioski; Steffen, Dos Santos; Behrens.