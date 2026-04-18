Il Lugano ha reso noti gli spazi accessibili dell’AIL Arena il 30 e il 31 maggio, le due giornate di porte aperte al pubblico che apriranno una serie di eventi del periodo d’inaugurazione della nuova infrastruttura.
Zona mista, sala stampa, palestra, buvette, aree hospitality, palestra e spogliatoi saranno visitabili gratuitamente dai tifosi, che per garantirsi l’accesso al tour dovranno effettuare una registrazione nelle settimane precedenti l’evento.
Parallelamente sarà allestito anche un Fan Village lungo la futura via Stadio, fuori dall’impianto.