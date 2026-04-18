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Tutto pronto a Lugano L'AIL Arena apre al pubblico

Swisstxt

18.4.2026 - 13:48

Pronta a presentarsi al grande pubblico
Pronta a presentarsi al grande pubblico
KEYSTONE

Il Lugano ha reso noti gli spazi accessibili dell’AIL Arena il 30 e il 31 maggio, le due giornate di porte aperte al pubblico che apriranno una serie di eventi del periodo d’inaugurazione della nuova infrastruttura.

SwissTXT

18.04.2026, 13:48

18.04.2026, 13:51

Zona mista, sala stampa, palestra, buvette, aree hospitality, palestra e spogliatoi saranno visitabili gratuitamente dai tifosi, che per garantirsi l’accesso al tour dovranno effettuare una registrazione nelle settimane precedenti l’evento.

Parallelamente sarà allestito anche un Fan Village lungo la futura via Stadio, fuori dall’impianto.

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