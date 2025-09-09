  1. Clienti privati
Colpi di mercato Il Lugano si porta a casa due grossi nomi: von Ballmoos e Cassano

bfi

9.9.2025

David von Ballmoos
David von Ballmoos
KEYSTONE

Il Lugano, partito decisamente male in stagione, mette a segno due ottimi colpi di mercato: in attacco arriva Claudio Cassano, ex Roma e Chicago Fire II, mentre in porta David von Ballmoos, un'istituzione del calcio svizzero.

Igor Sertori

09.09.2025, 14:05

Il Chicago Fire II ha annunciato lunedì che il Club ha ceduto in prestito l'attaccante Claudio Cassano al Lugano per la stagione 2025-2026.

Il 21enne ha disputato tutte le 21 partite giocate della squadra nel 2025, diventando il primo giocatore del Chicago Fire II a segnare 10 gol e registrare 10 assist in una sola stagione.

I 10 assist lo collocano attualmente al primo posto nella classifica della MLS NEXT Pro, a pari merito con Rafael Mosquera del New York Red Bulls II.

L'italiano è entrato a far parte del Chicago Fire II dopo aver trascorso sei anni nel vivaio della Roma, prima di trasferirsi al Cittadella, squadra di Serie B, nell'agosto 2023.

Il giovane, dal cognome celebre, ma che non ha nessun legame di parentela con Antonio, ha esordito in Serie B il 26 agosto 2023. Con il Cittadella ha disputato 42 partite, segnando quattro gol e fornendo tre assist. 

L'arrivo di David von Ballmoos

Anche il portiere dell'YB David von Ballmoos passa in prestito dall'YB al Lugano.

Il 30enne, che proviene dal settore giovanile della squadra bernese, è stato promosso in prima squadra nel 2017. Da allora ha disputato 263 partite ufficiali con la maglia dell'YB, vincendo sei titoli di campione svizzero e due coppe.

Von Ballmoos è quindi il giocatore di maggior successo nella storia del club giallonero. Tuttavia, è stato sostituito da Marvin Keller come numero 1 e ha quindi chiesto di cambiare squadra.

Al Lugano si contenderà il posto di numero 1 con l'attuale portiere titolare Amir Saipi.

Calcio-mercato. Von Ballmoos difenderà la porta del Lugano

Calcio-mercatoVon Ballmoos difenderà la porta del Lugano

