Ha centrato due promozioni Ti-Press

allenatore della U21 Ludovico Moresi e dal suo assistente Dario Rota.

Swisstxt

Il Lugano si è separato dall’ La coppia di tecnici aveva preso la guida della formazione U21 del Team Ticino nella stagione 2021-22, quando ancora militava in 2a Lega interregionale. Con la promozione in 1a Lega Classic, la squadra è stata integrata nell’FC Lugano ed è in seguito salita in Promotion League.

Swisstxt