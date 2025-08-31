YB – Lugano 3:1 Super League | 5° turno | stagione 25/26 31.08.2025

Le due settimane di pausa dopo la clamorosa eliminazione dalla Coppa non hanno giovato al Lugano.

SwissTXT Swisstxt

Nel loro quarto impegno in campionato, i bianconeri hanno infatti incassato la terza sconfitta, inchinandosi all'YB per 3-1.

Privi di Papadopoulos (nemmeno in panchina) e con Duville-Parsemain come terminale offensivo, gli ospiti si sono inspiegabilmente spenti dopo un primo tempo positivo: l'1-1 (a segno Bedia su rigore e Marques) con cui si è andati alla pausa stava anche stretto.

Senza strafare, i bernesi hanno allora deciso la contesa nella ripresa, lasciando i rivali a quota 3 punti.