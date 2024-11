Renato Steffen, al centro, celebra il gol 4 - 1, con Mattia Bottani (LUG), a sinistra, durante la partita di calcio della Super League dell'FC Lugano contro l'FC Zurigo, allo stadio di Cornaredo. KEYSTONE / Ti-Press / Samuel Golay

Il Lugano si è ripreso la vetta della classifica di Super League. Nel big match del 15esimo turno i bianconeri hanno surclassato lo Zurigo a Cornaredo imponendosi con un perentorio 4-1.

Swisstxt

Colpiti in avvio da Chouiar, gli uomini di Croci-Torti hanno reagito con veemenza ribaltando la situazione nel giro di 8 minuti con Steffen, Grgic (su rigore) e Vladi.

Al rientro dagli spogliatoi ancora Steffen ha messo a segno il colpo del ko, anche perché poi gli ospiti sono rimasti in 10 per l'ultima mezz'ora (rosso diretto a Perea). Il Lugano sale così a 28 punti, scavalcando in vetta proprio lo Zurigo.

Swisstxt