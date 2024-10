A Cornaredo il Lugano stende lo Young Boys

Lugano – YB 2:0 Credit Suisse Super League // 11° turno // stagione 24/25 27.10.2024

Il Lugano ha regalato una bella vittoria per 2-0 sull'YB al suo patron Jose Mansueto, per la prima volta in tribuna a vedere i bianconeri.

Swisstxt

Sotto gli occhi attenti di Mansueto, per la prima volta a Cornaredo per assistere a una partita della sua squadra, il Lugano ha fornito una prestazione di alto livello, che gli ha permesso di battere 2-0 lo Young Boys.

Nonostante la differenza in graduatoria suggerisse il contrario, la sfida era un banco di prova per i bianconeri che, reduci dalla controversa sconfitta con l’Yverdon, avevano di fronte un avversario in crescita grazie al nuovo tecnico Magnin.

La partita

Per la sfida contro i campioni svizzeri Croci-Torti ha dovuto rinunciare a Bottani oltre a Zanotti e Valenzuela.

Dopo qualche tentennamento iniziale, i padroni di casa hanno preso in mano le redini della partita trovando al 18esimo il vantaggio grazie ad Aliseda.

Lo stesso argentino 15 minuti dopo ha offerto uno splendido assist di tacco a Belhadj per il raddoppio.

Nella ripresa Saipi ha risposto presente ai tentativi dei rivali, mantenendo inviolata la porta.

Swisstxt