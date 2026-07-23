Renato Steffen ha firmato il gol partita.
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La prima del Lugano alla AIL Arena è stato un successo...di misura.
Nell'andata del secondo turno preliminare di Conference League, i bianconeri hanno battuto per 1-0 i kosovari del Dukagjini.
Davanti a quasi 6'000 spettatori, la squadra di Croci-Torti ha controllato la sfida praticamente dall'inizio alla fine, creando diverse occasioni ma sciupandone altrettante. Ai bianconeri sono anche stati annullate due reti, oltre alla traversa colpita da Moncada al 74'.
Il gol partita è stato firmato da capitan Steffen, che al 31' sul secondo palo ha messo dentro di destro.
Al 90' poi Von Ballmoos ha evitato la beffa, alzando sopra la traversa uno dei pochi pericoli creati dalla compagine kosovare.