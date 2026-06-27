Calcio
Il Lugano supera lo Xamax in amichevole
Gli uomini di Mattia Croci-Torti vincono contro il Neuchâtel Xamax in amichevole.
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A Giubiasco il Lugano è sceso per la prima volta in campo nella nuova stagione e, malgrado la forma non perfetta visti i carichi di lavoro e il caldo asfissiante, ha superato in amichevole il Neuchâtel Xamax per 2-1.
In campo con poche novità (unici debuttanti Bichsel e Gebhardt), gli uomini di Croci-Torti sono passati già all’11’ con un rigore di Steffen.
Poco dopo il pari di Abedini, Dos Santos è stato costretto a uscire per un infortunio alla caviglia destra.
Nella ripresa a decidere il match è stato un altro tiro dagli 11 metri, stavolta trasformato da Grgic.