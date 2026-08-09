Dopo la terza giornata della Super League, il Lugano è in testa alla classifica con il massimo dei punti. I ticinesi non lasciano alcuna possibilità all’FC Zurigo e vincono per 5-0.

Nella scorsa stagione il Lugano si è imposto per 1-0 in tutti e tre gli scontri diretti contro l’FCZ. Nel primo incontro tra le due squadre della nuova stagione, il risultato finale è stato ancora più netto. E questo ha rispecchiato appieno l’andamento della partita sul campo.

Il Lugano ha fatto correre avversari e palla per tutti i 90 minuti, dimostrandosi determinato nei momenti decisivi e controllando la partita. I primi due gol di Kevin Behrens sono stati indicativi dei rapporti di forza in campo.

Sul 1-0 al 16’ minuto, il tedesco si è imposto con forza, non lasciando alcuna possibilità di parare a Heinz Lindner; circa dieci minuti prima dell’intervallo, su un calcio di punizione battuto da Anto Grgic, si è dimostrato più attento della difesa zurighese e ha segnato di testa il gol che ha di fatto chiuso la partita.

Infatti, nonostante i ticinesi stessero disputando già la loro sesta sfida ufficiale in 18 giorni e avessero giocato giovedì in Coppa Europa, la squadra di Mattia Croci-Torti non ha rallentato il ritmo nemmeno con le alte temperature dell’AIL Arena e ha continuato a dominare la partita.

Renato Steffen (52'), su assist del portiere David von Ballmoos, Daniel Dos Santos (79') e Dereck Moncada (89') hanno assicurato al Lugano una vittoria che, alla fine, si è rivelata meritata anche nel risultato.