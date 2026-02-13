Hai fretta? blue News riassume per te Mattia Croci-Torti è soddisfatto per il debutto vincente del Lugano, ma sottolinea che la squadra avrebbe dovuto chiudere la partita molto prima.

Il tecnico bianconero spiega che i nuovi innesti, come Bichsel e Moncada, sono stati scelti per aggiungere caratteristiche specifiche alla rosa.

Renato Steffen vede ancora margini di crescita e ricorda che, con la nuova AIL Arena, il Lugano «non ha più scuse». Riepilogo creato con

Il Lugano debutta in Super League con una vittoria e Mattia Croci-Torti può sorridere per i primi tre punti della stagione. Ai microfoni di «blue Sport», però, il tecnico bianconero non nasconde un pizzico di rammarico.

«Sono molto contento. Questa partita avremmo dovuto chiuderla prima, non avremmo dovuto rischiare fino alla fine ma trovare il terzo gol», dice l'allenatore momò.

«Il Vaduz è una squadra con carattere e, come avevo detto, alla fine abbiamo rischiato fino all'ultimo secondo. Però c'era un solo risultato possibile per noi in questo nuovo stadio: vincere. Ci siamo riusciti e siamo molto soddisfatti».

Il Lugano aveva indirizzato la sfida già nel primo tempo grazie alle reti dei difensori Papadopoulos e Mai. Nella ripresa, però, il gol di Sorgic ha riaperto la partita. I bianconeri hanno sfiorato il 3-1 con Behrens e hanno poi giocato gli ultimi minuti in superiorità numerica dopo l'espulsione del portiere Schaffran, senza però riuscire a chiudere definitivamente i conti.

I nuovi innesti

Il Crus si è soffermato anche sul mercato estivo, pensato per dare alla squadra caratteristiche ben precise. Con i suoi 194 centimetri, Joel Bichsel garantisce fisicità, mentre il giovanissimo Dereck Moncada porta velocità e imprevedibilità nell'uno contro uno.

«Abbiamo preso giocatori con le caratteristiche giuste. Nei calci piazzati vediamo Bichsel per esempio con i suoi centimetri. Anche il Thun ieri ha vinto con tre reti su palla ferma, si vede che è importante nel calcio moderno. E noi oggi abbiamo iniziato bene».

Steffen: «Non abbiamo più scuse»

Anche Renato Steffen, nonostante la vittoria, vede ancora margini di crescita. «La prima partita di Super League è sempre difficile, non sai mai davvero a che punto sei. Giovedì non avevamo disputato una brutta gara, ma il campionato è un'altra cosa. Siamo partiti bene, però ci manca ancora quella qualità individuale che ci permetta di chiudere partite come questa».

Sulla nuova AIL Arena, il 33enne manda invece un messaggio chiaro a tutto l'ambiente. «È bellissimo poter vivere un momento come questo. Il vecchio stadio aveva il suo fascino, ma adesso abbiamo una struttura moderna. Non abbiamo più scuse. I tifosi lo apprezzano, lo si è visto anche oggi con la grande presenza sugli spalti. Adesso tocca a noi dimostrare il nostro valore sul campo».

I primi tre punti finiscono in cassaforte, ma in casa bianconera nessuno si accontenta: il margine di crescita c'è e la nuova AIL Arena porta con sé aspettative ancora più alte.