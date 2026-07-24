Ecco le pagelle
Il Lugano vince senza convincere a pieno al debutto all’AIL Arena
Gli uomini di Mattia Croci-Torti non sono andati oltre l'1-0.
KEYSTONE
I bianconeri superano 1-0 il Dukagjini nell’andata del secondo turno di qualificazione alla Conference League. La superiorità mostrata sui kosovari lascia però un retrogusto amaro: la formazione di Croci-Torti avrebbe potuto chiudere la partita con un margine più ampio e ipotecare già il passaggio del turno.
Portiere
David von Ballmoos
La parata al 90’ è provvidenziale, in una partita in cui, fino a quel momento, era stato più spettatore che attore. Bravissimo a farsi trovare pronto: se il Lugano può sorridere almeno per il risultato, il merito è soprattutto suo.
In fase di possesso si sgancia costantemente dal ruolo nominale di braccetto e occupa il lato destro della metà campo avversaria. Una variabile che il blocco basso dei kosovari non riesce a leggere nel primo tempo. Non a caso, la rete bianconera nasce da un suo cross. Troppo spesso, però, sbaglia la giocata decisiva.
Il voto della redazione4.5
Aggressivo e ben posizionato, concede pochissimo agli avversari, soprattutto nel primo tempo. Sfiora anche il 2-0 sugli sviluppi di un corner, ma la sua conclusione si infrange contro un difensore a portiere battuto.
Difensore
Antonios Papadopoulos
Non può esaltarsi come piace a lui, vincendo duelli difensivi, perché il Dukagjini attacca poco per gran parte della gara. È comunque fra i pochi a non risentire del calo fisico nel secondo tempo.
Centrocampista
Yanis Cimignani
Il jolly del Crus. Schierato sulla stessa fascia di Zanotti, finisce un po’ nella sua ombra. Resta però sempre disciplinato e tecnicamente pulito. Pregevole il tocco che manda in porta Steffen al 57’.
Centrocampista
Uran Bislimi
Il voto della redazione4.5
Ottimi alcuni suoi movimenti in profondità, così come la gestione di certi palloni in fase d’impostazione. Chiude con 103 passaggi riusciti su 113. Peccato che le combinazioni con i compagni più avanzati non abbiano funzionato granché.
Passano gli anni, ma continua a dettare i ritmi. Non a caso, alza i giri proprio nella fase in cui il Lugano trova il gol. Gli manca inevitabilmente ancora la condizione migliore, e col passare dei minuti si sente.
Centrocampista
Ezgjan Alioski
Ha il merito di farsi trovare pronto sullo spiovente di Zanotti e di rimettere il pallone in mezzo nell’azione dell’1-0. Nei primi 45’ si propone con costanza sulla sinistra, ma la benzina finisce presto: esce al 68’.
Centrocampista
Renato Steffen
Il voto della redazione4.5
Il capitano segna il primo gol nel nuovo stadio, con un’esecuzione che può sembrare semplice, ma non lo è. Nel complesso è il migliore del reparto offensivo, ma spreca almeno un paio di occasioni ghiottissime.
Centrocampista
Daniel Dos Santos
Il voto della redazione3.5
Il Dukagjini fa densità nella zona centrale e lui non riesce mai a liberarsi dalla ragnatela. Tocca pochi palloni e li gestisce senza particolare brillantezza.
La sua condizione fisica non è ancora delle migliori, per usare un eufemismo. Quasi mai una minaccia per la retroguardia kosovara. Per ipotecare il passaggio del turno già all’andata serviva ben altra prestazione da parte del centravanti.
Il voto della redazione4.5
Una scossa elettrica nel piattume del secondo tempo bianconero. Entra, galoppa, colpisce una traversa e provoca l’espulsione di un avversario. Forse meriterebbe persino un voto più alto, ma è meglio non alimentare troppo le aspettative. Promette bene.
Centrocampista
Ahmed Kendouci
Entra all'80' al posto di Dos Santos. Troppo poco per valutarlo.
Entra all'80' al posto di Behrens. Troppo poco per valutarlo.
Centrocampista
Elias Pihlstrom
Entra all'89' al posto di Cimignani. Troppo poco per valutarlo.
Allenatore
Mattia Croci-Torti
Il voto della redazione4.5
La partita era stata preparata bene, come dimostra l’approccio iniziale. Il Lugano parte forte, ma si spegne progressivamente. Le occasioni, però, le crea eccome, e non spettava certo al tecnico concretizzarle. Anche lui vorrebbe probabilmente qualche risorsa in più dalla panchina, anche se Moncada rappresenta già una soluzione interessante.