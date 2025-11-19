  1. Clienti privati
Le pagelle della Nati Il maestro zen Akanji guida gli svizzeri alla Coppa del Mondo, solo uno di loro è fuori forma

Jan Arnet

19.11.2025

I giocatori svizzeri si presentano per la tradizionale foto di squadra prima della partita di qualificazione al Gruppo B della Coppa del Mondo FIFA 2026 tra Kosovo e Svizzera, allo stadio Fadil Vokrri, a Pristina.
Keystone
Keystone

La Svizzera fa il suo dovere a Pristina, pareggiando 1-1 e qualificandosi così con fiducia alla fase finale della Coppa del Mondo 2026. Ecco le pagelle della nostra redazione sportiva.

Redazione blue Sport

19.11.2025, 08:53

Calcio. La Svizzera pareggia col Kosovo e si qualifica per i Mondiali 2026

CalcioLa Svizzera pareggia col Kosovo e si qualifica per i Mondiali 2026

Voto:  4.5

Portiere

Gregor Kobel

Sicuro di sé, con un atteggiamento calmo e sicuro, non ha avuto alcuna possibilità di subire un gol. Ha dovuto fare solo due parate in 6 partite di qualificazione, che numeri!

Voto:  4.0

Difesa

Silvan Widmer

Ha causato una scena controversa nell'area di rigore kosovara quando è stato colpito da un avversario durante un passaggio in avanti. Lotta molto in difesa, ma gli manca un po' di forza in fase offensiva.

Voto:  5.0

Difesa

Manuel Akanji

Il capo al centro della difesa irradia calma come se fosse un maestro zen. Lui e i suoi colleghi hanno pochi problemi a tenere gli attaccanti kosovari fuori dall'area di rigore per lunghi periodi.

Voto:  4.5

Difesa

Nico Elvedi

Svolge con disinvoltura il suo compito di compagno d'arme al fianco di Akanji e non perde quasi mai un duello. All'84esimo il cuore dei tifosi elvetici si ferma quando sfiora l'autogol.

Voto:  4.5

Difesa

Ricardo Rodriguez

Il vincitore della Coppa del Mondo Under 17 del 2009 ha giocato i 90 minuti in difesa con la calma di un veterano di 33 anni.

Voto:  4.5

Centrocampo

Djibril Sow

È entrato nell'undici titolare al posto di Fabian Rieder. Ha giocato con calma e solidità, per poi servire Vargas con un assist d'oro per il momentaneo 1-0. Per il resto una partita non memorabile.

Voto:  4.5

Centrocampo

Granit Xhaka

Viene accolto per la prima volta con fischi e buuuu da pubblico, Non si lascia intimorire, tiene e distribuisce il pallone, mantiene la calma. Alla sua sostituzione riceve la standing ovation dei kosovari.

Voto:  4.5

Centrocampo

Michel Aebischer

Buona occasione - al sesto minuto - quando cerca di battere il portiere con un pallonetto. Prestazione impeccabile da parte sua, bravo a tappare i buchi.

Voto:  4.5

Centrocampo

Ruben Vargas

All'inizio fatica a entrare in partita e non riesce a fare i suoi soliti dribbling veloci. Poi realizza l'1-0 al 47° minuto, il suo 11esimo gol internazionale.

Voto:  4.0

Centrocampo

Johan Manzambi

Un colpo di testa - al 19esimo - e una prestazione piuttosto difensiva, al servizio della squadra. Al 55esimo minuto con una corsa sensazionale, in cui dribbla alcuni avversari, per poco non segna il 2-0. Ma per il resto è una prestazione piuttosto pallida.

Voto:  4.5

Attacco

Breel Embolo

Stupisce con la prima occasione svizzera al sesto minuto, quando sfonda e poi serve Aebischer. Quando è così in forma i difensori difficilmente riescono a contenerlo. Meno incisivo dopo l'intervallo.

Sostituzioni

Voto: 

Centrocampo

Fabian Rieder

Entra per Vargas al 69esimo. Perde la palla prima dell'1-1 con un errore stupido. Senza voto. Ha giocato troppo poco.

Voto: 

Centrocampo

Simon Sohm

Entra per Xhaka al 76esimo. Senza voto. Ha giocato troppo poco.

Voto: 

Centrocampo

Christian Fassnacht

Entra per Sow all'89esimo. Senza voto. Ha giocato troppo poco.

Voto: 

Difesa

Isaac Schmidt

Entra al posto di Widmer al 76esimo. Senza voto. Ha giocato troppo poco.

Voto: 

Attacco

Andi Zeqiri

Entra per Embolo al 69esimo. Senza voto. Ha giocato troppo poco.

