La Svizzera fa il suo dovere a Pristina, pareggiando 1-1 e qualificandosi così con fiducia alla fase finale della Coppa del Mondo 2026. Ecco le pagelle della nostra redazione sportiva.
Portiere
Gregor Kobel
Sicuro di sé, con un atteggiamento calmo e sicuro, non ha avuto alcuna possibilità di subire un gol. Ha dovuto fare solo due parate in 6 partite di qualificazione, che numeri!
Difesa
Silvan Widmer
Ha causato una scena controversa nell'area di rigore kosovara quando è stato colpito da un avversario durante un passaggio in avanti. Lotta molto in difesa, ma gli manca un po' di forza in fase offensiva.
Difesa
Manuel Akanji
Il capo al centro della difesa irradia calma come se fosse un maestro zen. Lui e i suoi colleghi hanno pochi problemi a tenere gli attaccanti kosovari fuori dall'area di rigore per lunghi periodi.
Difesa
Nico Elvedi
Svolge con disinvoltura il suo compito di compagno d'arme al fianco di Akanji e non perde quasi mai un duello. All'84esimo il cuore dei tifosi elvetici si ferma quando sfiora l'autogol.
Difesa
Ricardo Rodriguez
Il vincitore della Coppa del Mondo Under 17 del 2009 ha giocato i 90 minuti in difesa con la calma di un veterano di 33 anni.
Centrocampo
Djibril Sow
È entrato nell'undici titolare al posto di Fabian Rieder. Ha giocato con calma e solidità, per poi servire Vargas con un assist d'oro per il momentaneo 1-0. Per il resto una partita non memorabile.
Centrocampo
Granit Xhaka
Viene accolto per la prima volta con fischi e buuuu da pubblico, Non si lascia intimorire, tiene e distribuisce il pallone, mantiene la calma. Alla sua sostituzione riceve la standing ovation dei kosovari.
Centrocampo
Michel Aebischer
Buona occasione - al sesto minuto - quando cerca di battere il portiere con un pallonetto. Prestazione impeccabile da parte sua, bravo a tappare i buchi.
Centrocampo
Ruben Vargas
All'inizio fatica a entrare in partita e non riesce a fare i suoi soliti dribbling veloci. Poi realizza l'1-0 al 47° minuto, il suo 11esimo gol internazionale.
Centrocampo
Johan Manzambi
Un colpo di testa - al 19esimo - e una prestazione piuttosto difensiva, al servizio della squadra. Al 55esimo minuto con una corsa sensazionale, in cui dribbla alcuni avversari, per poco non segna il 2-0. Ma per il resto è una prestazione piuttosto pallida.
Attacco
Breel Embolo
Stupisce con la prima occasione svizzera al sesto minuto, quando sfonda e poi serve Aebischer. Quando è così in forma i difensori difficilmente riescono a contenerlo. Meno incisivo dopo l'intervallo.
Sostituzioni
Centrocampo
Fabian Rieder
Entra per Vargas al 69esimo. Perde la palla prima dell'1-1 con un errore stupido. Senza voto. Ha giocato troppo poco.
Centrocampo
Simon Sohm
Entra per Xhaka al 76esimo. Senza voto. Ha giocato troppo poco.
Centrocampo
Christian Fassnacht
Entra per Sow all'89esimo. Senza voto. Ha giocato troppo poco.
Difesa
Isaac Schmidt
Entra al posto di Widmer al 76esimo. Senza voto. Ha giocato troppo poco.
Attacco
Andi Zeqiri
Entra per Embolo al 69esimo. Senza voto. Ha giocato troppo poco.