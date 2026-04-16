Delusione per il laterale della Nazionale elvetica Imago

Il Mainz di capitan Widmer è crollato per 4-0 in casa dello Strasburgo ed è stato quindi eliminato dalla Conference League.

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I francesi approdano così per la prima volta al penultmio atto di una competizione europea. Contro gli alsaziani ci sarà il Rayo Vallecano nonostante il 3-1 subito ad Atene per mano dell'AEK (con in campo Kutesa autore di un assist). L'altra semifinale vedrà scontrarsi il Crystal Palace, che ha eliminato la Fiorentina con il risultato di 4-2 al termine della doppia sfida, e lo Shakhtar Donetsk, giustiziere dell'AZ Alkmaar (5-2 totale).