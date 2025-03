Rúben Amorim vuole raddrizzare la stagione con l'Europa League. Keystone

L'uscita di domenica scorsa dalla FA Cup per mano del Fulham significa che probabilmente l'ultima speranza realistica di qualificarsi per le competizioni continentali della prossima stagione risiede nell'imporsi in Europa per lo United.

Il trionfo in Europa League garantirebbe al club mancuniano un posto in Champions League. «Potrebbe fare una differenza enorme nella nostra stagione, soprattutto perché in Inghilterra siamo fuori dalle coppe e in una brutta posizione in campionato», ha commentato in conferenza stampa l'allenatore Rúben Amorim.

«Vincere in Europa League potrebbe cambiare tutto per noi in vista dell'anno che viene», ha proseguito il tecnico giunto sulla panchina del Manchester United lo scorso novembre, dopo aver preso il posto dell'olandese Erik ten Hag.

«So cosa devo fare. La vita è fatta di sfide e bisogna vincere le partite. So quali sono le conseguenze quando non vinciamo, ma sono molto fiducioso», ha concluso il Mister dei Red Devils.