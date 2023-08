Bruno Fernandes (destra) e) Antony, stelle del Manchester United. KEYSTONE

Il Manchester United, club gloriosissimo, decoratissimo e seguitissimo in tutto il globo, ha concluso un affare miliardario con il gigante tedesco Adidas. Ecco di cosa si tratta.

Hai fretta? blue News riassume per te Il nuovo accordo vede la casa tedesca Adidas rimanere il fornitore di kit del Manchester United fino al 2035.

Il Manchester United guadagnerà 900 milioni di sterline in 10 anni per portare l'abbigliamento sportivo del marchio a tre strisce.

Il club di Premier League afferma che l'accordo aumenterà anche l'attenzione per la squadra femminile. Mostra di più

Arsenal, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Tottenham sono tutti nomi dal grande richiamo internazionale. Ma nessuno, nonostante gli anni di magra a livello nazionale e internazionale, batte il nome 'Manchester United'.

Il club inglese infatti, secondo quanto riportato dal «Daily Mail», si è assicurato il più grande accordo di kit nella storia della Premier League dopo aver annunciato una nuova partnership decennale con Adidas del valore di 900 milioni di sterline - oltre un miliardo di franchi svizzeri.

Il nuovo accordo estende il legame dello United con il gigante tedesco dell'abbigliamento sportivo come fornitore ufficiale di kit fino al 2035 e garantisce un aumento significativo rispetto alle condizioni attuali, facendo guadagnare al club 90 milioni di sterline all'anno. Fonti dello United affermano che l'accordo rappresenta una certezza sulla principale fonte di entrate per il prossimo decennio, rafforzando la stabilità del club.

In un comunicato ufficiale dei Red Devils si legge: «Adidas e il Manchester United Football Club sono lieti di annunciare l'estensione di una delle partnership più entusiasmanti e fondamentali dello sport mondiale».

L'ex club di Ronaldo e Ferguson - tra glia altri - ha avviato uno storico accordo con il marchio a tre strisce all'inizio della stagione 2015/16, riunendosi dopo 23 anni. «Nelle stagioni successive, Adidas e il Manchester United hanno entusiasmato i tifosi di tutto il mondo con iniziative lungimiranti, design iconici in campo e abbigliamento culturale preferito dai tifosi fuori dal campo. Il nuovo accordo aumenta anche così l'attenzione per la squadra femminile del Manchester United dalla sua reintroduzione nel 2018 - continuando l'impegno del Manchester United e della casa tedesca per far progredire il gioco femminile».

L'amministratore delegato dello United, Richard Arnold, ha aggiunto: «Il rapporto tra il Manchester United e Adidas è uno dei più iconici dello sport mondiale, forgiato da un impegno comune per lo stile, l'estro e, soprattutto, le alte prestazioni. Ora non vediamo l'ora di rinnovare questa potente partnership per il resto di questo decennio e per il 2030».