La prima squadra qualificata per i quarti del Mondiale è il Marocco. Al termine di una partita che non ha offerto emozioni nel primo tempo ma che si è ravvivata nella ripresa, gli africani hanno superato per 3-0 il Canada. Molto dura (8 gialli), la sfida di Houston ha premiato la maggiore freddezza della squadra di Ouahbi, apparsa stranamente rinunciataria nei primi 45’ (solo 0,02 di gol attesi) ma poi capace di alzare il ritmo. Gli africani si sono affidati a Ounahi, autore di una doppietta prima del punto che ha abbellito il risultato allo scadere di Rahimi.