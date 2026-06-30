Il Marocco è la quarta squadra qualificata agli ottavi di finale dei Mondiali, dove sabato affronterà il Canada. A Monterrey i semifinalisti di quattro anni fa hanno superato 3-2 ai rigori (1-1 al 120') i Paesi Bassi. Con l'iniziativa nelle proprie mani i Leoni dell'Atlante si sono scontrati a lungo contro l'arcigna difesa degli olandesi che, su una ripartenza, sono andati avanti con Gakpo al 72'. Ristabilita la parità al 91' con Diop, i nordafricani l'hanno spuntata grazie alla parata di Bono su Summerville dopo due errori per parte nella serie finale dagli undici metri.