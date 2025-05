Carlo Ancelotti in carriera ha allenato Juventus, Milan, Chelsea, PSG, Bayern Monaco, Napoli, Everton e Real Madrid. KEYSTONE

La complessa situazione tra Carlo Ancelotti e la federazione brasiliana si è conclusa senza un accordo, tra pressioni, tempistiche discordanti e voci infondate che hanno messo a rischio la reputazione dell'allenatore.

Martedì 29 aprile la trattativa tra Carlo Ancelotti e la Federcalcio brasiliana (Cbf) sembrava finalmente conclusa, al secondo tentativo. Il primo si consumò nel 2023.

Voci infondate hanno rischiato di minare la reputazione del tecnico italiano.

Alcuni account social hanno affermato che avrebbe guidato il Brasile in una partita di qualificazione il 4 giugno, mentre il Real Madrid è tutt'ora in corsa per la Liga.

Secondo la «Gazzetta dello Sport» anche la pressione messa in gioco dai brasiliani lo avrebbe portato a interrompere i contatti.

Il 65enne è così determinato a mantenere un buon rapporto con Florentino Perez e a concludere la sua carriera nel club più decorato del globo nel miglior modo possibile. Mostra di più

La trattativa tra Carlo Ancelotti e la Federcalcio brasiliana (Cbf), inizialmente data per conclusa, è stata rapidamente smentita, questo è quanto riporta la «Gazzeta dello Sport». In meno di 24 ore, l'accordo è stato annunciato e poi dichiarato inesistente.

L'italiano desiderava allenare il Brasile per puntare alla sesta Coppa del Mondo, ma il suo contratto con il Real Madrid, valido fino al 2026 complicava le cose. Durante i contatti preliminari, voci infondate hanno iniziato a circolare, minacciando la sua reputazione.

Voci infondate per un uomo discreto

In Spagna, per esempio, la stampa lo ha erroneamente associato ad Alvaro Costa, figlio di Pepe, legato a Leo Messi. I Costa, amici dei Neymar, hanno un'influenza significativa nella Federazione calcistica brasiliana. Inoltre, un video sui social ha mostrato un'auto nera, suggerendo un incontro tra il coach del Real e una delegazione brasiliana.

Il nativo di Reggiolo, noto per la sua discrezione, è stato travolto da queste voci. Alcuni account social hanno persino affermato che avrebbe guidato il Brasile in una partita di qualificazione il 4 giugno, mentre il Real Madrid è ancora in corsa per la Liga.

Troppa pressione da parte dei brasiliani

Il 65enne ha sempre chiarito alla Cbf che non avrebbe potuto assumere l'incarico a giugno, per vari motivi, tra cui l'impossibilità di preparare la squadra per le partite imminenti e il desiderio di concludere bene la sua esperienza in Spagna.

Secondo il foglio rosa anche la pressione dei brasiliani lo avrebbe portato a interrompere i contatti.

Il presente è il Real Madrid

Il tecnico si concentra sulla preparazione della squadra per la prossima partita contro il Celta: i suoi sono usciti dalla Champions League ai quarti per mano dell'Arsenal, mentre pochi giorni fa hanno perso la finale di Copa del Rey contro il Barcellona.

In conferenza stampa, chiarirà la sua posizione su questa vicenda che ha rischiato di danneggiarlo. Il suo sogno di allenare il Brasile si è trasformato in un incubo, ma lui è determinato a mantenere un buon rapporto con Florentino Perez e a concludere la sua carriera nel club più decorato del globo nel miglior modo possibile.

Affare saltato già due anni fa

Ricordiamo che l'affare era saltato già nel 2023. Si tratta della seconda volta che Ancelotti e il Brasile si trovano vicini, ma finora il sogno di vedere l'allenatore che ha vinto più Champions League di chiunque altro sulla panchina della nazionale più decorata in fatto di Mondiali (5) rimane tale.

Il «quarto della storia» non è ancora arrivato

Solo tre ct stranieri nella storia della Nazionale brasiliana

Nella lunga storia della Nazionale verdeoro di calcio, solo tre coach non avevano la nazionalità brasiliana: Ramon Platero, un argentino che guidò la Seleção per 19 giorni nel 1925, Flávio Costa Joreca, portoghese che per soli 3 giorni diresse il Brasile in occasione di una partita amichevole contro l'Uruguay nel 1944, e l'argentino Filpo Nunez, messo lì in panchina per un solo giorno nel 1965.

Dal 1914 a oggi sono 82 gli allenatori che hanno avuto l'onore di sedere sulla panchina del Brasile.

Mario Zagalo è colui che ha totalizzato più presenze come allenatore dei Verdeoro, ben 126, conquistando la Coppa del Mondo nel 1970 insieme ai vari Pelé, Jairzinho, Tostao e Rivellino.

