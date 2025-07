Ardon Jashari in occasione della partita amichevole tra Stati Uniti e Svizzera allo stadio Geodis Park, a Nashville, Tennessee (USA), mercoledì 11 giugno 2025. KEYSTONE

Il Milan si rifà sotto per Ardon Jashari. Al club belga viene ora proposto un prezzo d'acquisto di 35 milioni di euro, mentre vengono ridotti i bonus legati alle prestazioni.

Igor Sertori bfi

Hai fretta? blue News riassume per te Oltre a Luka Modric e Samuele Ricci, il Milan, per il suo centrocampo, è ancora sulla scia di Ardon Jashari.

Per l'elvetico, il Diavolo rivede l'offerta al Club Brugge: 35 milioni di euro e una riduzione, rispetto all'offerta precedente, sui bonus legati alle prestazioni.

Il 22enne di Cham è tornato ad allenarsi con il Bruges, ma non ha giocato nella sfida di Supercoppa belga. Il suo obiettivo rimane il Milan. Mostra di più

In sostituzione di Theo Hernandez il Milan ha ufficializzato l'acquisto di Pervis Estupinan, proveniente dal Brighton. Il pallone d'oro Luka Modric e Samuele Ricci sono i nuovi nomi per il centrocampo rossonero.

Sulla lista dei possibili partenti rimangono Emerson Royal, Adli, Colombo, Bennacer e l'elvetico Okafor.

E così il Diavolo sta preparando una nuova offerta al Club Brugge per Ardon Jashari, aumentando il compenso fisso a 35 milioni di euro e riducendo i bonus legati alle prestazioni.

Come riporta «La Gazzetta dello Sport», si tratta comunque di una cifra complessiva di investimento più o meno invariata, ma la sua struttura cambierà.

Ciò significa che quando l'amministratore delegato della società milanese Giorgio Furlani ha comunicato ai dirigenti belgi che l'offerta finale sarebbe stata di 32,5 milioni di euro più i bonus, non era del tutto inesatto.

Il prezzo sarà quindi fissato a 35 milioni di euro garantiti, più una cifra minore per i bonus legati alle prestazioni sia del giocatore che della squadra durante la sua permanenza a San Siro.

Modificando la struttura dell'offerta, ma non la cifra totale, il Milan spera di ottenere un risultato diverso.

Il Club Brugge aveva chiarito che era disposto a cedere Jashari solo se avesse ricevuto 35 milioni di euro in anticipo.

Nel frattempo il nazionale elvetico, che non ha nascosto il suo grande desiderio di vestire la maglia rossonera, sembra non accettare nessun'altra proposta.

Dopo le vacanze e la tournèe americana con la Nati, il 22enne di Cham è tornato ad allenarsi con il Bruges, saltando però l'esordio stagionale nella Supercoppa belga.