Calcio Il Milan sbanca Como in rimonta

Swisstxt

15.1.2026 - 23:08

Rabiot
Rabiot
Imago

Inter è stato immediatamente fermato dal Milan.

SwissTXT

15.01.2026, 23:08

15.01.2026, 23:14

L’abbozzo di fuga dell’ Gli uomini di Allegri hanno sconfitto 3-1 il Como in rimonta, riportandosi così immediatamente a tre lunghezze dalla vetta della Serie A. Tre i protagonisti al Sinigaglia: Maignan nel primo tempo ha tenuto in partita i suoi con delle importanti parate, al 45’ Nkunku è rimasto freddo dal dischetto, mentre nella ripresa Rabiot ha trovato una pregevole doppietta. Malgrado un'autorete di Freuler il Bologna è invece tornato a vincere dopo un mese superando 3-2 in trasferta l'Hellas Verona.

