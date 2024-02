Pessina KEY

La 25a giornata di Serie A ha sorriso all'Inter, vittoriosa venerdì sulla Salernitana.

Dopo la Juventus, fermata sabato sul 2-2 dal Verona, anche il Milan ha infatti steccato, incappando nella quinta sconfitta in campionato, battuto 4-2 sul campo del Monza. A condannare i rossoneri, che dopo aver incassato due reti ed essere rimasti in 10 avevano avuto il merito di riacciuffare la sfida, sono stati Bondo (90'), al primo gol in Serie A, e l'ex di turno Colombo (95'). Negli altri match di giornata la Lazio è stata battua 2-1 dal Bologna, mentre la Roma ha sbancato Frosinone (3-0).

