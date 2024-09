Morata KEY

anticipo della 6a giornata di Serie A.

Swisstxt

Sono bastati meno di 5’ al Milan per archiviare la pratica Lecce nell’ Dopo una prima mezz’ora di sbadigli a San Siro, i rossoneri hanno accelerato andando in gol con Morata, Hernandez e Pulisic. Grazie a questo successo la squadra di Fonseca aggancia il Torino in vetta alla classifica.

