Selezionato tra i 52 arbitri centrali del Mondiale, lo svittese Sandro Schärer torna a casa senza aver diretto neppure una partita. Una scelta difficile da comprendere per quello che è considerato il decimo miglior arbitro al mondo, mentre la Svizzera attende dal 2010 un successore di Massimo Busacca.

Durante i Mondiali, Sandro Schärer è stato relegato al ruolo di quarto uomo.

Non ha diretto neanche una partita

Non ha diretto neanche una partita Il mistero dell’arbitro svizzero Sandro Schärer, scelto dalla FIFA e mai designato

Hai fretta? blue News riassume per te Sandro Schärer, selezionato tra i 52 arbitri centrali del Mondiale, torna a casa senza aver diretto neppure una partita.

Lo svittese, considerato tra i migliori arbitri al mondo, è stato impiegato soltanto come quarto ufficiale.

Tra i direttori di gara europei, è l’unico a non aver ricevuto alcuna designazione.

La FIFA sostiene che le scelte siano basate su criteri sportivi, ma alcuni giudicano il sistema poco trasparente.

L’esclusione appare ancora più sorprendente alla luce dell’esperienza internazionale e delle prestigiose partite recentemente dirette da Schärer.

In aprile, la lista della FIFA aveva il sapore di una consacrazione. Tra i 52 arbitri designati per dirigere le partite della Coppa del Mondo figurava infatti un nome ben noto al calcio svizzero: Sandro Schärer.

Per il movimento arbitrale elvetico le aspettative erano enormi. Lo svittese avrebbe dovuto raccogliere l’eredità di Massimo Busacca, ultimo arbitro elvetico ad aver diretto una partita nella più importante competizione calcistica internazionale. Era il 2010.

Sedici anni dopo, il verdetto è crudele

Per tutta la durata del torneo, Sandro Schärer è stato relegato al ruolo di quarto ufficiale. Al centro del campo? Mai. Neppure una volta.

Un’esclusione sorprendente per un arbitro considerato il decimo migliore al mondo. Una decisione ancora più difficile da spiegare alla luce delle prestazioni disastrose e controverse offerte da alcuni suoi colleghi durante il Mondiale.

Dei 52 direttori di gara convocati, dieci hanno condiviso la stessa sorte. Escludendo il somalo Omar Artan, respinto al suo arrivo negli Stati Uniti, e gli arbitri provenienti da Nuova Zelanda, Perù, Costa Rica, Giamaica e altri Paesi, emerge un dato inequivocabile: Schärer è stato l’unico arbitro europeo a non ricevere neppure un’occasione.

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Perché una simile esclusione? La FIFA ha forse privilegiato considerazioni geopolitiche e criteri di rappresentanza a scapito del valore tecnico?

Interpellato sulla questione, Pierluigi Collina, figura simbolo e responsabile dell’arbitraggio mondiale, ha evitato di entrare nel merito: «Le designazioni arbitrali in Coppa del Mondo si basano prima di tutto su criteri sportivi».

Criteri opachi che non convincono

Una spiegazione che fatica a persuadere gli addetti ai lavori. Secondo l’ex arbitro internazionale Saïd Ennjimi, i meccanismi interni della FIFA restano in gran parte indecifrabili.

«I criteri precisi per la designazione degli arbitri rimangono piuttosto opachi e sono lasciati alla discrezione della commissione arbitrale della FIFA. In linea di principio, dalla fase a eliminazione diretta in poi si privilegiano arbitri esperti, abituati alle grandi competizioni continentali, quindi soprattutto europei o sudamericani. Ma, nel quadro dell’allargamento del torneo da 32 a 48 squadre, la FIFA vuole lanciare sempre più arbitri di altre confederazioni ritenuti promettenti», ha spiegato al quotidiano francese «L’Équipe».

Schärer potrebbe dunque aver pagato la politica di apertura verso gli altri continenti. Una tesi che, però, regge difficilmente di fronte al curriculum di primissimo piano dell’arbitro svizzero.

Basti ricordare che ha diretto recentemente la semifinale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco, oltre all’ultima finale di Nations League tra Portogallo e Spagna.

A quanto pare, distinguersi ai massimi livelli del calcio europeo non basta più per rientrare nei piani della FIFA.

Avete detto strano? Sì, strano.