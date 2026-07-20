Partite spettacolari, debuttanti all’altezza, stelle protagoniste, stadi pieni: il faraonico Mondiale 2026 voluto da Gianni Infantino ha rafforzato il presidente della FIFA nelle sue scelte. Compresa quella vicinanza a Donald Trump che, però, ha finito per assumere contorni pericolosi per l’equità sportiva.

La vicinanza tra Donald Trump e Gianni Infantino ha fatto parecchio discutere.

Hai fretta? blue News riassume per te Il Mondiale 2026, vinto dalla Spagna, è stato un successo sportivo e popolare, con partite spettacolari, stadi pieni e buone prestazioni anche da parte delle Nazionali meno quotate.

L’allargamento a 48 squadre ha però sollevato forti dubbi sull’impatto ambientale causato dai lunghi spostamenti tra 16 città e quattro fusi orari.

Mbappé è diventato il miglior marcatore della storia dei Mondiali, mentre Messi e Ronaldo hanno - probabilmente - partecipato per l'ultima volta.

Non sono mancate polemiche su VAR, pause pubblicitarie, prezzi dei biglietti e difficoltà legate ai visti, soprattutto per l’Iran e per l’arbitro somalo Omar Artan.

A oscurare l’intera manifestazione è stato però il «Balogungate», con l’intervento di Donald Trump sulla squalifica dell’attaccante statunitense.

Vinta dalla Spagna, questa Coppa del Mondo di calcio è stata inedita sotto molti aspetti: sportivo, geografico, organizzativo, ambientale, diplomatico e politico.

Un torneo che ha prodotto enormi profitti finanziari, destinati con ogni probabilità a spianare a Gianni Infantino la strada verso una comoda rielezione alla guida della FIFA il prossimo anno, ma che gli lascia anche un’immagine appannata e una credibilità messa in discussione.

L’allargamento a 48 squadre

Infantino può ringraziare Capo Verde. Trascinando l’Argentina ai supplementari, dopo aver fermato Spagna, Uruguay e Arabia Saudita, la Nazionale capoverdiana ha contribuito da sola a giustificare il passaggio da 32 a 48 partecipanti.

Il presidente dell’UEFA Aleksander Čeferin aveva previsto un aumento delle partite «senza interesse».

Le prestazioni delle Nazionali minori, tra cui quattro esordienti assolute, sono state invece dignitose e in alcuni casi sorprendenti.

Oltre a Capo Verde, Curaçao, per esempio, ha strappato un pareggio all’Ecuador, mentre la Repubblica Democratica del Congo, alla sua seconda partecipazione, è riuscita a neutralizzare il Portogallo e a passare in vantaggio contro l’Inghilterra nei sedicesimi di finale.

Delle 104 partite disputate, la grande maggioranza ha avuto un reale interesse agonistico. Anche nella prima fase, con gli otto posti riservati alle migliori terze assegnati soltanto al termine dell’ultima partita dell’ultima giornata, al culmine della suspense.

Argomenti sufficienti a rafforzare Infantino nella convinzione di portare il torneo a 64 partecipanti in occasione del centenario dei Mondiali, nel 2030.

«Se non offriamo ai piccoli Paesi la possibilità di partecipare alla Coppa del Mondo, non avranno più la motivazione per continuare a migliorare», ha dichiarato.

Restano però gli interrogativi sull’enorme impatto climatico del torneo, giocato in 16 città distribuite su quattro fusi orari, una formula che ha costretto alcune squadre ad affrontare lunghi trasferimenti.

Quanto al jet privato di Infantino, secondo gli esperti il suo bilancio complessivo in termini di emissioni non avrebbe precedenti nella storia dei grandi eventi sportivi.

Spettacolo a tutti i livelli

L’edizione 2026, che ha regalato alla Spagna una meritata seconda stella, è sembrata un blockbuster hollywoodiano: un cast da sogno in campo, una trama ricca di colpi di scena, imprese memorabili e tifosi capaci a loro volta di dare spettacolo, come la «Tartan Army» scozzese.

Senza dimenticare le celebrità sugli spalti e le superstar esibitesi nei numerosi show in perfetto stile americano.

Fin dalle prime partite si è accesa una corsa vertiginosa al titolo di capocannoniere, capace anche di riscrivere la classifica dei migliori marcatori nella storia dei Mondiali.

Alla sua ultima partecipazione, a 39 anni, Lionel Messi è rimasto decisivo fino alla finale ed è stato superato soltanto da Kylian Mbappé. Il francese ha segnato dieci reti, arrivando a quota 22 complessive e stabilendo un nuovo record.

Alle loro spalle, altri nomi illustri come Erling Haaland, Jude Bellingham, Harry Kane e Ousmane Dembélé.

Il torneo ha segnato anche il tramonto di un’altra leggenda: Cristiano Ronaldo, che a 41 anni ha detto addio alla competizione dopo averla disputata per la sesta volta.

La storia più emozionante è stata quella del già citato Capo Verde. Sconosciuti ai più nel grande calcio internazionale, i capoverdiani hanno stupito dall’inizio alla fine, uscendo da eroi contro l’Argentina e trascinati dal portiere Vozinha, diventato a 40 anni una delle rivelazioni del Mondiale.

Il torneo è servito anche a mettere alla prova l’affidabilità del Var, nonostante alcune decisioni controverse, e il sensore di movimento integrato nel pallone.

Quest'ultima tecnologia è stata decisiva nell’annullare una rete alla Croazia contro il Portogallo nei sedicesimi.

Secondo la FIFA, lo stesso sensore non avrebbe rilevato alcun contatto quando il pallone è sembrato colpire un cavo sospeso, finendo poi tra i piedi dei giocatori inglesi nell’azione del gol del pareggio contro la Norvegia, nei quarti di finale, vinti 2-1 dalla squadra di Tuchel.

Introdotte a causa delle temperature elevate, le pause per rinfrescarsi hanno raccolto un consenso quasi unanime, ma in senso negativo. Fischiate in alcuni stadi climatizzati e criticate perché spezzavano il ritmo delle partite, i cosiddetti «hydration break» hanno favorito soprattutto le emittenti televisive, che hanno potuto inserire interruzioni pubblicitarie dagli introiti particolarmente redditizi.

Sul fronte delle spese per i tifosi, uno dei temi più discussi è stato il costo esorbitante dei biglietti, sottoposti a un sistema di prezzi dinamici. Alla fine, però, gli spalti sono stati quasi sempre pieni.

I visti della discordia

A lungo, a causa della guerra in Medio Oriente, la partecipazione dell’Iran è rimasta incerta.

Dopo il mancato rilascio del visto ad alcuni membri dello staff, la selezione iraniana è stata costretta a disputare le sue tre partite prima a Los Angeles e poi a Seattle, in condizioni rese particolarmente difficili dai continui trasferimenti dal ritiro in Messico, scelto all’ultimo momento.

Infantino, che aveva garantito la presenza dell’Iran al Mondiale, ha avuto ragione. E gli agenti dell’Ice, la polizia federale statunitense per l’immigrazione, non hanno effettuato retate nei pressi degli stadi, come alcuni temevano.

I detrattori del presidente della FIFA definiscono «oscena» la sua «servilità nei confronti» del presidente americano.

Molti, però, considerano il loro stretto rapporto una scelta «razionale per garantire il successo di un torneo così dipendente dall’amministrazione federale», ha spiegato all’Afp una fonte vicina agli organismi del calcio internazionale.

Non sono comunque mancati gli incidenti. Come quando la FIFA ha accettato senza protestare il respingimento dell’arbitro somalo Omar Artan, nonostante fosse in possesso di un visto.

Secondo il Dipartimento di Stato americano, l’arbitro sarebbe stato «legato a persone sospettate di appartenere a organizzazioni terroristiche».

Il «Balogungate», uno scandalo destinato a lasciare il segno

La telefonata, apertamente rivendicata da Donald Trump, per chiedere a Gianni Infantino di far riesaminare il cartellino rosso inflitto all’attaccante statunitense Folarin Balogun ha avuto conseguenze devastanti.

La FIFA ha tentato in ogni modo di ridimensionare il caso, ma la sua commissione disciplinare, i cui componenti sono scelti dall’esecutivo della federazione, non ha fornito una sola spiegazione per motivare la sospensione della squalifica.

Balogun ha così potuto scendere in campo con gli Stati Uniti contro il Belgio, partita poi persa 4-1.

L’ingerenza della politica sul terreno sportivo non rappresenta una novità nella storia dei Mondiali. In questo caso, però, sono stati senza precedenti sia il metodo sia le conseguenze, tanto da mettere in dubbio l’integrità stessa del torneo.

«Infantino sta giocando con il fuoco. A differenza delle questioni di governance, che interessano poco al grande pubblico, questa vicenda è comprensibile a tutti e lascerà il segno», ha dichiarato all’Afp Ronan Evain, direttore esecutivo di Football Supporters Europe.

«Al di là di questo Mondiale, che cosa potrà garantirci che una decisione disciplinare non sia dettata da un intervento diretto e da una strumentalizzazione politica?», si è chiesto Pim Verschuuren, esperto di geopolitica dello sport all’Università Rennes-II.

Le reazioni indignate sono arrivate da ogni parte, sia dal mondo dello sport sia da quello politico. Furiosa, l’Uefa ha affermato che era stata superata una «linea rossa». Non per questo, però, si è compattata attorno a un possibile rivale di Infantino in vista delle elezioni di marzo: «Un’ammissione di impotenza», secondo una fonte vicina agli organismi internazionali.

Del resto, Infantino non ha mai nascosto la propria sintonia con Trump da quando quest’ultimo è tornato al potere.

Nel dicembre 2025 aveva consegnato al presidente degli Stati Uniti il «Premio Fifa per la pace», creato per l’occasione, esibendo già allora la propria fedeltà in mondovisione.