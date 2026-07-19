Questo Mondiale è stato il più grande di qualsiasi altro torneo precedente. Un numero maggiore di paesi significa infatti maggiori opportunità di guadagno. Mentre le stelle del calcio mondiale regalano momenti storici sul campo, c'è chi ha vinto molto denaro e chi ne ha perso.

Gallina dalle uova d'oro Il Mondiale 2026 ha generato ricavi enormi per la FIFA e non solo, ma c'è anche chi ne esce più povero

Hai fretta? blue News riassume per te La FIFA ha generato 7,6 miliardi di dollari nel 2022 in Qatar, con previsioni di superare questa cifra nel Mondiale 2026, grazie all’espansione a 48 squadre.

I ricavi principali derivano dalla vendita di diritti televisivi, licenze, sponsorizzazioni, accordi di ospitalità e biglietti.

La piattaforma di rivendita ufficiale della FIFA applica una commissione del 15% sia all’acquirente che al venditore per i biglietti di seconda mano.

Potenziali piani futuri - non esplicitati dalla FIFA - prevedono un’ulteriore espansione del torneo, fino a 64 squadre, includendo i grandi mercati di Cina e India.

I costi di alloggio e voli sono aumentati significativamente durante il Mondiale 2026, con tariffe alberghiere che si sono triplicate e voli più costosi del 50-100% rispetto all’anno scorso.

I biglietti per le partite di punta costano tra i 560 e i 2.735 dollari, con prezzi medi di circa 13.700 dollari, molto più alti rispetto al 2022.

La FIFA ha sfruttato le pause di idratazione come spazio pubblicitario, con diritti di trasmissione che raggiungono fino a 485 milioni di dollari e si prevede che il settore scommesse raggiungerà i 50 miliardi di dollari. Riepilogo creato con

I guadagni provenienti dai Mondiali per la FIFA, la massima organizzazione mondiale del calcio, sono astronomici.

Nel 2022, in Qatar, l'organizzazione presieduta da Gianni Infantino ha generato un record di 7,6 miliardi di dollari (circa 6,1 miliardi di franchi), e si prevede che questa cifra sarà superata durante l'attuale Coppa del Mondo, soprattutto grazie all’espansione a 48 squadre.

Marion Laboure, stratega senior di Deutsche Bank Research, come riporta la «BBC», afferma che la FIFA è «senza dubbio» il principale vincitore, con i ricavi che, nel ciclo di quattro anni, si avvicinano ai 13 miliardi di dollari.

Guadagni provenienti dalla vendita di diritti televisivi, licenze, accordi di ospitalità, sponsorizzazioni e biglietti.

«La FIFA è entrata anche nel mercato secondario con la sua piattaforma ufficiale di rivendita, applicando una commissione del 15% sia all’acquirente che al venditore», aggiunge Laboure.

Ulteriore espansione?

Il Mondiale è senza dubbio una gallina dalle uova d'oro.

Seguendo questo trend in ascesa, è prevedibile aspettarsi - anche se la stessa FIFA ha già declinato l'idea, ma poco c'è da fidarsi - un'ulteriore espansione del torneo, magari fino a 64 squadre.

Si arriverebbe così a includere i due massimi mercati globali, quello cinese e quello indiano. Vedremo.

I tifosi hanno speso molto di più in voli, alberghi e biglietti

I costi di alloggio si sono rivelati una delle maggiori fonti di frustrazione per i tifosi in viaggio. In molte città ospitanti, le tariffe alberghiere sono raddoppiate o addirittura triplicate durante il periodo del torneo, come riporta il «dailysabah.com».

I viaggiatori con un budget limitato hanno trovato ben poco sollievo, con tariffe medie per notte negli hotel a due e tre stelle che spesso superano i 300 franchi.

Nelle principali destinazioni come New York, Miami, Dallas e Los Angeles, i prezzi degli alloggi sono aumentati fino al 300% rispetto ai periodi normali.

Anche i voli interni negli Stati Uniti sono diventati notevolmente più costosi. Le stime del settore indicano aumenti compresi tra il 50 e il 100% rispetto allo scorso anno, con le rotte verso destinazioni popolari come Miami che registrano alcuni degli aumenti più marcati.

I biglietti per la fase a gironi dei Mondiali del 2026 hanno un prezzo medio di circa 400 dollari, circa cinque volte superiore ai prezzi analoghi del torneo del 2022 in Qatar, dove i biglietti per la fase a gironi costavano in genere meno di 100 dollari e variavano tra gli 11 e i 220 dollari.

L’aumento diventa ancora più marcato per le partite di punta. I biglietti per quella inaugurale partono da 560 dollari e arrivano fino a 2'735 dollari, rispetto a una fascia di prezzo compresa tra 55 e 618 dollari in Qatar quattro anni fa.

I prezzi dei biglietti sono oramai saliti alle stelle. Secondo i dati recenti del mercato di rivendita SeatPick, come riporta «beinsport», il prezzo medio di un biglietto si aggira intorno ai 13'700 dollari (circa 11'000 franchi), mentre alcuni posti premium hanno raggiunto cifre vicine ai 200'000 dollari (161'000 franchi).

Si tratta di un aumento vertiginoso rispetto alla finale dei Mondiali del 2022 in Qatar, dove il biglietto ufficiale più costoso costava circa 1'500 franchi.

La FIFA ha fissato i prezzi ufficiali dei biglietti per la finale tra i 2'030 e i 6.730 dollari, a seconda della categoria di posto, mentre il resto lo fa il mercato, ma il massimo organo calcistico ci guadagna ancora, in aggiunta.

Hydration Break: guadagni da urlo

La FIFA ha introdotto in questa edizione dei Mondiali le pause di idratazione. Una mossa che, secondo Infantino, è stata «una questione puramente sportiva» senza alcun introito aggiuntivo per la FIFA. Ma è difficile credergli.

I 90 secondi concessi ai giocatori per reidratarsi hanno infatti offerto una nuova opportunità commerciale alle emittenti e agli sponsor desiderosi di mettere in mostra il proprio marchio.

Questo specialmente negli Stati Uniti, dove gli appassionati di sport americani sono da tempo abituati a partite che, di fatto, si svolgono attorno alle interruzioni pubblicitarie.

Fox Sports, che secondo quanto riferito da «sport business journal», avrebbe pagato 485 milioni di dollari (circa 390 milioni di franchi) per i diritti di trasmissione negli Stati Uniti, ha presentato le pause di idratazione come «sponsorizzate da» un marchio.

Secondo la BBC, uno spazio pubblicitario medio di 30 secondi durante i Mondiali su Fox costa tra i 200.000 e i 300.000 dollari. Il prezzo ha raggiunto i 750.000 dollari (circa 600'000 franchi) durante le partite degli Stati Uniti nelle fasi finali.

«Le pause di idratazione sono puro spazio pubblicitario. Sarei estremamente sorpreso se scomparissero. Il formato ampliato rimarrà perché la scala è ormai il modello di business della FIFA», afferma Laboure di Deutsche Bank Research.

Scommesse, scommesse, scommesse

I Mondiali del 2026 sono inoltre destinati a diventare il più grande evento di scommesse di tutti i tempi.

Basti sapere che la cifra stimata è quella di 50 miliardi di dollari di scommesse (ossia circa 500 milioni di dollari scommessi per ogni partita), secondo la società di servizi finanziari Macquarie, che detiene partecipazioni nel settore.

Secondo la società, ciò è dovuto principalmente all’aumento del numero di squadre: si sono infatti disputate più di 100 partite, rispetto alle 64 del 2022.