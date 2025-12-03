  1. Clienti privati
Calcio Il Napoli ai 1/4 ai rigori

Swisstxt

3.12.2025 - 23:25

Milinkovic-Savic festeggiato
Milinkovic-Savic festeggiato
KEY

Il Napoli ha tremato contro il Cagliari negli 1/8 di Coppa Italia, ma alla fine è riuscito a superare il turno grazie a un'interminabile serie di rigori.

SwissTXT

03.12.2025, 23:25

Dopo l'1-1 maturato al 90', i pratenopei si sono imposti 9-8 grazie anche a Milinkovic-Savic, che ha realizzato il 7o rigore ed ha parato quello di Luvumbo. Ha avuto vita decisamente più tranquilla l'Inter, capace di imporsi sul Venezia con un netto 5-1, trascinata dalla doppietta di Thuram e dalle reti di Diouf, Esposito e Bonny. L'Atalanta infine ha battuto per 4-0 il Genoa, dilagando però solo dopo l'espulsione di Fini.

