Il Napoli ha tremato contro il Cagliari negli 1/8 di Coppa Italia, ma alla fine è riuscito a superare il turno grazie a un'interminabile serie di rigori.

Dopo l'1-1 maturato al 90', i pratenopei si sono imposti 9-8 grazie anche a Milinkovic-Savic, che ha realizzato il 7o rigore ed ha parato quello di Luvumbo. Ha avuto vita decisamente più tranquilla l'Inter, capace di imporsi sul Venezia con un netto 5-1, trascinata dalla doppietta di Thuram e dalle reti di Diouf, Esposito e Bonny. L'Atalanta infine ha battuto per 4-0 il Genoa, dilagando però solo dopo l'espulsione di Fini.