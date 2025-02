Lukaku neutralizzato Keystone

L’Inter si è presa definitivamente la vetta della Serie A.

Swisstxt

Il Napoli non è infatti stato in grado di replicare al successo nerazzurro di ieri e, sul campo del Como, è andato incontro alla quarta sconfitta stagionale, rimanendo così staccato di un punto in classifica.

Nel 2-1 del Sinigaglia da segnalare la rocambolesca autorete di Rrahmani e il gol del solito Diao.