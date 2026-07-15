Nel corso di una conferenza stampa tenutasi lunedì, il presidente della Federcalcio senegalese, Abdoulaye Fall, ha fatto una rivelazione sorprendente sul medico che ha accompagnato i Leoni ai Mondiali 2026.

Hai fretta? blue News riassume per te A dodici giorni dall’eliminazione del Senegal ai Mondiali 2026, il presidente della Federcalcio Abdoulaye Fall ha criticato pubblicamente lo staff della Nazionale.

Fall ha messo in dubbio l’idoneità del medico Abdourahmane Fédior, sottolineando che è ginecologo di formazione e sostenendo che i giocatori non si sentissero pienamente rassicurati.

Fédior ha replicato ricordando di possedere dal 2008 una specializzazione in medicina dello sport e una lunga esperienza in diverse federazioni.

A dodici giorni dall’eliminazione del Senegal per mano del Belgio, negli ottavi di finale dei Mondiali (3-2 dopo i tempi supplementari), il presidente della Federcalcio senegalese (FSF), Abdoulaye Fall, ha convocato una conferenza stampa per lunedì 13 luglio.

Il dirigente non ha nascosto il proprio malcontento. Nel mirino è finito innanzitutto Pape Thiaw, ormai ex commissario tecnico della Nazionale, ma le critiche non hanno risparmiato neppure il dottor Abdourahmane Fédior, medico della selezione da circa dieci anni.

«Non aveva il profilo accademico adatto per accompagnare i nostri atleti. Anche questo è un aspetto che ho scoperto soltanto in un secondo momento, perché il dottor Fédior è un ginecologo di formazione. Da quanto mi è stato riferito, i giocatori non si sentivano sufficientemente rassicurati nell’essere seguiti da lui. Era quindi necessario individuare una figura con competenze specifiche, capace di garantire loro maggiore fiducia sotto questo aspetto. La salute viene prima di tutto», ha dichiarato Fall davanti alla stampa.

Parole che hanno immediatamente scatenato una forte polemica sui social network.

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«Sono rimasto profondamente indignato»

La replica del dottor Fédior, in carica da dieci anni, non si è fatta attendere.

«Cari amici sportivi, sono il dottor Abdourahmane Fédior, medico della Nazionale di calcio che ha appena partecipato ai Mondiali negli Stati Uniti, in Messico e in Canada. Sono rimasto indignato, profondamente indignato, dalle dichiarazioni del presidente della Federcalcio senegalese», ha affermato in un video rilanciato da numerosi media del Paese.

Il medico ha quindi voluto ricordare le proprie qualifiche nel campo della medicina sportiva.

«Ho conseguito il diploma di specializzazione in medicina dello sport nel 2008. Facevo parte della prima classe di quella formazione. Ho lavorato con numerose federazioni: negli anni Ottanta sono stato presidente della commissione medica della Federazione ciclistica, poi responsabile della commissione medica della pallamano e, più recentemente, membro della commissione medica della Federcalcio», ha aggiunto.

Anche l’Associazione senegalese di medicina dello sport (ASMS) è intervenuta con un comunicato a sostegno del proprio membro.

«Alla luce del suo percorso e del suo costante impegno a favore del calcio senegalese, africano e mondiale, l’ASMS considera queste dichiarazioni infondate e diffamatorie. L’associazione ribadisce la propria piena fiducia nel dottor Fédior e chiede che vengano presentate pubbliche scuse», si legge nella nota.