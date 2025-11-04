  1. Clienti privati
Ecco il successore di Sundhage Il nuovo allenatore della Nazionale femminile è uno spagnolo, ex Barcellona

SDA

4.11.2025 - 15:49

Rafael Navarro è il nuovo allenatore della nazionale
ASF

Un giorno dopo la separazione da Pia Sundhage, l'ASF ha annunciato il suo successore: lo spagnolo Rafel Navarro, che ha firmato come nuovo allenatore della Nazionale femminile un contratto valido fino al 2029.

,

Keystone-SDA, Keystone-ATS

04.11.2025, 15:49

Negli ultimi sei anni, Rafel Navarro è stato allenatore assistente della squadra femminile del Barcellona, la squadra di club femminile più forte d'Europa di questo periodo, vincitrice di tre delle ultime cinque Champions League.

Durante il suo mandato, le catalane hanno inoltre conquistato sei titoli nazionali e cinque Coppe di Spagna.

«Con Rafel Navarro acquisiamo un allenatore con grande esperienza internazionale e una chiara comprensione dello sviluppo e dell’innovazione del gioco moderno. Dalle sue esperienze passate e dai colloqui che abbiamo avuto, è emerso chiaramente che porterà nuovi contenuti determinanti e sostenibili al calcio svizzero nei prossimi anni», ha dichiarato il presidente della federazione Peter Knäbel nel comunicato stampa.

«Sono molto grato per la fiducia della ASF e felice di poter contribuire allo sviluppo del calcio femminile in questo paese. La Svizzera ha un grande potenziale. Il mio obiettivo è di farlo crescere passo dopo passo insieme alle giocatrici e allo staff», ha affermato il nuovo CT, che vanta anche esperienza nella formazione dei giovani talenti e nello sviluppo degli allenatori.

Filosofia di gioco chiara e coerente

Secondo la federazione, egli attribuisce grande importanza a una filosofia di gioco chiara e coerente in tutte le categorie d'età.

Insieme a Johan Djourou, da poco nominato direttore tecnico di tutte le Nazionali svizzere, Navarro dovrà rafforzare la linea sportiva dal settore giovanile fino alla selezione maggiore, promuovendo una filosofia di gioco basata su tecnica, creatività e intelligenza collettiva.

Calcio femminile. Irlanda del Nord, Turchia e Malta sul cammino della Nazionale svizzera

Calcio femminileIrlanda del Nord, Turchia e Malta sul cammino della Nazionale svizzera

Non è ancora noto chi farà parte dello staff tecnico al suo fianco. Il prossimo raduno è previsto per il 24 novembre, mentre la qualificazione ai Mondiali inizierà nel marzo 2026.

