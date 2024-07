Il figlio di Adelmo Fornaciari, in arte Zucchero, è stato assunto nel reparto di scouting dell'Inter. E pensare che lui da piccolo tifava Milan.

L'Inter Academy, diretta dall'ex capitano Javier Zanetti, ha rinnovato parte del suo staff. Una notizia di per sé poco interessante, se non fosse per il fatto che uno dei nuovi assunti, nel reparto di scouting, risponde al cognome «Fornaciari».

Si tratta infatti del figlio del bluesman più famoso d'Italia, ossia Adelmo Fornaciari, in arte Zucchero.

La notizia è riportata dal giornalista Pasquale Guarro e da «Sportmediaset».

Inter, tra gli scout entra a fare parte Blue Fornaciari, figlio di Zucchero. pic.twitter.com/Dk4LmST7Fy — Pasquale Guarro (@GuarroPas) July 17, 2024

25 anni, Blue Fornaciari, il minore dei tre figli dell'artista, si è laureato in giurisprudenza alla LUIS di Roma, e dopo aver praticato in uno studio legale ha ora deciso di darsi al calcio.

Il suo compito, insieme agli altri membri dello staff nerazzurro, sarà quello di scovare nuovi talenti per il settore giovanile dell'Inter.

Per chi tifa Zucchero?

Il noto cantante è un tifoso del Milan e anni fa anche il figlio sembrava seguire le orme del padre, come disse lui stesso a «La Gazzetta dello Sport»: «Tifo Milan da quando ero un ragazzino, facevo il portiere e i miei idoli, con cui sono cresciuto, erano Ghezzi e Cudicini. Mio figlio è proprio sfegatato, quando sto guardando un documentario mi fa cambiare canale per vedere il Milan».

Ma ora Blue lavorerà per i cugini nerazzurri. Una scelta non certo facile per qualcuno che tifa Milan...